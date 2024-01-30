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Назвали категории женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации

30 января 2024 22:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Назвали категории женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации
Мобилизированные женщины в рядах ВСУ. Фото: АрмияInform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Об этом говорится в тексте нового законопроекта №10449 на сайте ВРУ.

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Полный список категории женщин для мобилизации. Источник: скриншот

Согласно тексту законопроекта, среди женщин будут подлежать мобилизации:

  • пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность;
  • имеющие специальность или профессию, родственную с военно-учетной — по желанию;
  • женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Новая версия законопроекта о мобилизации — что известно

Напомним, что сегодня Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Добавим, что уже стало известно, кого, согласно ему, могут освободить от военного призыва.

Верховная Рада
Минобороны
Украина
нардепы
женщины
мобилизация

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