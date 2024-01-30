Назвали категории женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации
30 января 2024 22:34
Мобилизированные женщины в рядах ВСУ. Фото: АрмияInform
Уже стало известно о категориях женщин, подлежащих призыву согласно новой версии закона о мобилизации. Как отмечается, в список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.
Об этом говорится в тексте нового законопроекта №10449 на сайте ВРУ.
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Согласно тексту законопроекта, среди женщин будут подлежать мобилизации:
- пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность;
- имеющие специальность или профессию, родственную с военно-учетной — по желанию;
- женщины на учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.
Новая версия законопроекта о мобилизации — что известно
Напомним, что сегодня Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Добавим, что уже стало известно, кого, согласно ему, могут освободить от военного призыва.
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