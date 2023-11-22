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Не брав повістку через хвору матір — як на Черкащині суд покарав ухилянта

22 листопада 2023 22:13
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Ілля Рябінін
редактор
Не брав повістку через хвору матір — як на Черкащині суд покарав ухилянта
Суд з ТЦК СП на Львівщині. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Черкащині засудили киянина, який у зазначений час не прийшов до військової частини, оскільки сам виховує дитину та утримує матір похилого віку. Його засудили до півтора року іспитового строку.

Про це йдеться з вердикту Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 15 листопада.

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Повідомляється, що мешканець столиці отримав повістку у Христинівці Черкаської області 6 жовтня. Пройшовши медогляд, чоловіка визнали придатним до військової служби за станом здоров'я. 7 жовтня його поставили на військовий облік, а 9 жовтня о 7:00 він мав з’явитись у призовному пункті, звідки мав поїхати до військової частини. Проте чоловік у зазначений час, у зазначене місце не явився.

У суді розцінили це як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Він визнав свою провину та розкаявся, однак пояснив, що самостійно виховує неповнолітнього сина, а також утримує стареньку матір.

Його визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі. Проте, врахувавши обставини, покарання змінили на іспитовий строк на півтора року.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що депутати розглядають ймовірність демобілізації для певних категорій людей: з інвалідністю першої та другої груп, колишніх полонених та онкохворих. Пізніше Давид Арахамія розкрив деталі законопроєкту. 

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