Не брал повестку из-за больной матери — как в Черкасской области суд наказал уклониста

Суд с ТЦК СП во Львовской области. Иллюстративное фото: скриншот

В Черкасской области засудили киевлянина, который в указанное время не пришел в воинскую часть, поскольку сам воспитывает ребенка и содержит мать пожилого возраста. Его приговорили к полутора годам испытательного срока.

Об этом говорится в вердикте Уманского горрайонного суда Черкасской области от 15 ноября.

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Сообщается, что житель столицы получил повестку в Христиновке Черкасской области 6 октября. Пройдя медосмотр, мужчину сочли годным к военной службе по состоянию здоровья. 7 октября его поставили на военный учет, а 9 октября в 7:00 он должен был явиться в призывном пункте, откуда должен был поехать в воинскую часть. Однако мужчина в указанное время в указанное место не явился.

В суде расценили это как уклонение от призыва военной службы во время мобилизации. Он признал свою вину и раскаялся, однако объяснил, что самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего сына, а также содержит старую мать.

Его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Однако, учитывая обстоятельства, наказание изменили на испытательный срок на полтора года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутаты рассматривают вероятность демобилизации для определенных категорий людей: с инвалидностью первой и второй групп, бывших пленных и онкобольных. Позже Давид Арахамия раскрыл детали законопроекта.