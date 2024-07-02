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Не видають документи після ВЛК — що робити

2 липня 2024 21:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чому після проходження військово-лікарської комісії не видають документи
Процес військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У випадку, коли військовозобов’язаному не видають результати пройденої ним військово-лікарської комісії, він має написати письмовий запит до ТЦК з проханням надати відповідь про те, в якому стані перебуває його справа. А до отримання відповіді можна використовувати електронний військовий документ.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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В процесі загальної мобілізації велика кількість військовозобов’язаних громадян проходять процес медичного обстеження на військово-лікарських комісіях.

Частині громадян після цього не видають документи з рішенням ВЛК. Юрист пояснив, що робити у такій ситуації.

Що робити військовозобов’язаним

"Я б рекомендував Вам отримати електронний військовий документ через ЦНАП або "Резерв+" і поки що його пред'являти співробітникам ТЦК та СП", — підкреслив Андрій Топчій.

Він додав, що, можливо, в електронний документ підтягнуться результати ВЛК.

"Якщо ні — напишіть письмовий запит до ТЦК з проханням надати відповідь про те, в якому зараз стані перебуває ваша справа", — продовжив юрист.

Відповідь ТЦК підтвердить факт проходження військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

Додамо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

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