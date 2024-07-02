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Не выдают документы после ВВК — что делать

2 июля 2024 21:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Почему после прохождения военно-врачебной комиссии не выдают документы
Процесс военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В случае, когда военнообязанному не выдают результаты пройденной им военно-врачебной комиссии, он должен написать письменный запрос в ТЦК с просьбой предоставить ответ о том, в каком состоянии находится его дело. А для получения ответа можно использовать электронный военный документ.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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В процессе всеобщей мобилизации большое количество военнообязанных граждан проходят процесс медицинского обследования на военно-врачебных комиссиях.

Части граждан после этого не выдают документы по решению ВВК. Юрист объяснил, что делать в такой ситуации.

Что делать военнообязанным

"Я бы рекомендовал Вам получить электронный военный документ через ЦНАП или "Резерв+" и пока его предъявлять сотрудникам ТЦК и СП", — подчеркнул Андрей Топчий.

Он добавил, что, возможно, в электронный документ подтянутся результаты ВВК.

"Если нет — напишите письменный запрос в ТЦК с просьбой предоставить ответ о том, в каком сейчас состоянии находится Ваше дело", — продолжил юрист.

Ответ ТЦК подтвердит факт прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.

Добавим, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

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