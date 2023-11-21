Не явился в ТЦК после прохождения комиссии — юристы объяснили последствия

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЖОТЦК и СП/Facebook

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Некоторые призывники, пройдя военно-врачебную комиссию, избегают повторного прихода в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Юристы объяснили последствия таких действий.

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Прежде всего, следует знать, что порядок прохождения ВЛК, регулируется разделом II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 № 402.

"Максимум будет административная ответственность за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке. Штраф — 3400-5100 грн", — объясняет юрист.

При этом специалисты отмечают, что размер штрафа может колебаться в зависимости от того, в какой раз человек избегает визита в ТЦК и СП.

"Сначала будет меньший штраф за нарушение правил учета, 510 грн", — рассказал юрист.

Как рассматривается дело

Юристы отмечают, что дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности.

"Если Вас не сообщат о времени и месте рассмотрения дела и вынесут постановление о наложении штрафа — ТЦК нарушит Ваши права как лица, которое привлекается к административной ответственности. Такое решение ТЦК может быть обжаловано в судебном порядке", — подчеркнул юрист.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за российского вторжения в очередной раз было продлено военное положение и мобилизация. Во время общей мобилизации в армию могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 14 февраля. По закону студентов не могут мобилизовать в ряды ВСУ. Впрочем, это лишь временная отсрочка призыва.