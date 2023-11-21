Не явился в ТЦК после прохождения комиссии — юристы объяснили последствия
В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Некоторые призывники, пройдя военно-врачебную комиссию, избегают повторного прихода в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Юристы объяснили последствия таких действий.
Что ждет уклоняющихся, которые не придут в ТЦК после комиссии
Прежде всего, следует знать, что порядок прохождения ВЛК, регулируется разделом II Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного Приказом Министерства обороны Украины от 14.08.2008 № 402.
"Максимум будет административная ответственность за нарушение законодательства об обороне и мобилизационной подготовке. Штраф — 3400-5100 грн", — объясняет юрист.
При этом специалисты отмечают, что размер штрафа может колебаться в зависимости от того, в какой раз человек избегает визита в ТЦК и СП.
"Сначала будет меньший штраф за нарушение правил учета, 510 грн", — рассказал юрист.
Как рассматривается дело
Юристы отмечают, что дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности.
"Если Вас не сообщат о времени и месте рассмотрения дела и вынесут постановление о наложении штрафа — ТЦК нарушит Ваши права как лица, которое привлекается к административной ответственности. Такое решение ТЦК может быть обжаловано в судебном порядке", — подчеркнул юрист.
Ранее мы сообщали, что в Украине из-за российского вторжения в очередной раз было продлено военное положение и мобилизация. Во время общей мобилизации в армию могут призывать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Напомним, что в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 14 февраля. По закону студентов не могут мобилизовать в ряды ВСУ. Впрочем, это лишь временная отсрочка призыва.
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