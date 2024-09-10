Служба в ЗСУ - неможливість виконати наказ через стан здоров'я - алгоритм дій військового

Український військовий під час виконання бойового наказу. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець, який не може виконати бойовий наказ через стан здоров’я, має подати рапорт командиру з проханням направити його на військово-лікарську комісію. А ще краще — написати рапорт про уточнення наказу, зазначивши, що він не відмовляється виконувати бойовий наказ, але є певні проблеми, які цьому можуть завадити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відмова виконати бойовий наказ

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям і не може виконати бойовий наказ, має право вирішити цю ситуацію згідно із чинним законодавством.

Владислав Дерій пояснив, як це зробити: "Військовому потрібно подати рапорт про направлення на ВЛК у зв'язку з різким погіршення стану здоров'я, що унеможливлює його проходження військової служби та виконання покладених на нього обов'язків".

А от напряму відмовлятися від виконання бойового наказу, за словами юриста, не варто — це може обернутися проблемами у вигляді судового провадження.

Краще не відмовлятися напряму

Найкраще у такій ситуації, зазначив Дерій, це офіційно уточнити наказ.

"У випадках невпевненості у можливості виконати наказ раджу писати рапорт про уточнення наказу, обов’язково в ньому зазначаючи про те, що військовослужбовець не відмовляється виконувати наказ, а просто за станом здоров'я не в змозі виконувати покладені на нього обов'язки", — підкреслив юрист.