Служба в ВСУ – невозможность выполнить приказ из-за состояния здоровья – алгоритм действий военного

Украинский военный во время исполнения боевого приказа. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащий, который не может выполнить боевой приказ из-за состояния здоровья, должен подать рапорт командиру с просьбой направить его на военно-врачебную комиссию. А еще лучше написать вдруг об уточнении приказа, отметив, что он не отказывается выполнять боевой приказ, но есть определенные проблемы, которые этому могут помешать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отказ выполнить боевой приказ

Военнослужащий, который испытывает проблемы со здоровьем и не может выполнить боевой приказ, имеет право разрешить эту ситуацию согласно действующему законодательству.

Владислав Дерий объяснил, как это сделать: "Военному нужно подать рапорт о направлении на ВВК в связи с резким ухудшением состояния здоровья, что делает невозможным его прохождение военной службы и выполнение возложенных на него обязанностей".

А вот напрямую отказываться от выполнения боевого приказа, по словам юриста, не стоит — это может обернуться проблемами в виде судебного разбирательства.

Лучше не отказываться напрямую

Лучше всего в такой ситуации, отметил Дерий, официально уточнить приказ.

"В случаях неуверенности в возможности выполнить приказ советую писать рапорт об уточнении приказа, обязательно в нем указывая на то, что военнослужащий не отказывается выполнять приказ, а просто по состоянию здоровья не в состоянии выполнять возложенные на него обязанности", — подчеркнул юрист.