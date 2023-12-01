Несправедлива мобілізація — нардеп-військовий озвучив вирішення проблеми

Нардеп від партії "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот

Нардеп-військовослужбовець ЗСУ від партії "Голос" Роман Костенко назвав мобілізацію несправедливою. Він заявив, що якщо громадяни України призовного віку виконуватимуть свій обов'язок перед Батьківщиною та підуть воювати, а не ухилятися, то жодних проблем з мобілізацією не буде.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Еспресо.TV.

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Хочеш, не хочеш — йди й воюй

Він обурився тим, що чоловіки в містах "купують собі документи про непридатність до військової служби в той час, як бідні хлопці з сіл змушені йти на фронт".

"Хочу сказати, що я сам родом із села, і я в жодному селі не чув, що там десь когось відкупили. Там є така тема, що якщо країна їм сказала — вони пішли. Хочеш, не хочеш, але це справа захисту країни", — обурюється політик.

Він навіть навів умовні приклади, за якими можна "вирахувати ухилянта". Проте реальної конкретних випадків Костенко не надав.

"Хтось приходить і каже, що він інвалід якоїсь групи, але ж ти розумієш, що людина займається спортом, ходить до спортзалу, ти розумієш, що це питання вона вже вирішувала. Ця несправедливість є, і її треба вирішувати насамперед. Якщо вона вирішиться, то тоді питання і в суспільстві не буде таким критичним", — розповідає Костенко.

Додатково, він наголосив, що розважальні заклади України "фактично наповнені ухилянтами".

"Якщо підсумувати, то нашу мобілізацію можна назвати несправедливою, тому що багато людей, які могли б служити з тих чи інших причин — хтось відкупився, хтось собі довідку зробив — не пішли служити", — підсумував Костенко.

Нагадаємо, що раніше у Сухопутних військах розповіли, як ВНЗ та торгові центри сприяють ухиленню від мобілізації. Водночас військовий аналітик Євген Дикий назвав кількість людей, яких потрібно мобілізувати у 2024 році.