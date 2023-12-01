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Несправедливая мобилизация — нардеп-военный озвучил решение проблемы

1 декабря 2023 20:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Несправедливая мобилизация — нардеп-военный озвучил решение проблемы
Нардеп от партии "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Нардеп-военнослужащий ВСУ от партии "Голос" Роман Костенко назвал мобилизацию несправедливой. Он заявил, что если граждане Украины призывного возраста будут выполнять свой долг перед Родиной и пойдут воевать, а не уклоняться, то никаких проблем с мобилизацией не будет.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Еспресо.TV.

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Он возмутился тем, что мужчины в городах "покупают себе документы о непригодности к военной службе в то время как бедные ребята из сел вынуждены уходить на фронт".

"Хочу сказать, что я сам родом из села, и я ни в одной деревне не слышал, что там где-то кого-то откупили. Там есть такая тема, что если страна им сказала - они ушли. Хочешь, не хочешь, но это дело защиты страны", — возмущается политик.

Он даже привел условные примеры, по которым можно "вычислить уклонистов". Однако реальные конкретные случаи Костенко не предоставил.

"Кто-то приходит и говорит, что он инвалид какой-то группы, но ты понимаешь, что человек занимается спортом, ходит в спортзал, ты понимаешь, что этот вопрос он уже решал. Эта несправедливость есть, и его нужно решать прежде всего. Если он решится, тогда вопрос и в обществе не будет таким критическим", — рассказывает Костенко.

Дополнительно, он отметил, что развлекательные заведения Украины "фактически наполнены ухищрениями".

"Если подытожить, то нашу мобилизацию можно назвать несправедливой, потому что многие люди, которые могли бы служить по тем или иным причинам - кто-то откупился, кто-то справку сделал - не пошли служить", — подытожил Костенко.

Напомним, что ранее в Сухопутных войсках рассказали, как вузы и торговые центры способствуют уклонению от мобилизации. В то же время, военный аналитик Евгений Дикий назвал количество людей, которых нужно мобилизовать в 2024 году.

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