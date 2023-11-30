У Сухопутних військах розповіли, як ВНЗ та торгові центри сприяють ухиленню від мобілізації

Перевірка документів на вулиці. Фото: mltpl.city

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ВНЗ та торгові центри сприяють ухиленню від мобілізації. Наразі повістки можуть отримати військовозобов'язані віком 18-60 років.

Про це Іван Тимочко сказав в ефірі "Ми-Україна".

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Ухилення від мобілізації

За словами Тимочка, деякі ВНЗ надалі проводять набори і добори здобувачів додаткової освіти, що є "легальною корупцією".

Він каже, що торгові центри, своєю чергою, працевлаштовують по 4-5 осіб на посаду вантажника на 0,25% ставки.

"Важливо, щоб була уніфікована система призову і щоб був заповнений єдиний реєстр", — додав Тимочко.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документа є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Також ми писали, що в Збройних силах України висунули пропозицію використовувати реєстр виборців для мобілізації. На думку військових, саме в цих документах міститься найбільш розгорнута інформація про військовозобов'язаних.

Додамо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак у грудні призвати до лав Збройних сил можуть не всіх. До того ж деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку.