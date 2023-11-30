У Сухопутних військах розповіли, як ВНЗ та торгові центри сприяють ухиленню від мобілізації
Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що ВНЗ та торгові центри сприяють ухиленню від мобілізації. Наразі повістки можуть отримати військовозобов'язані віком 18-60 років.
Про це Іван Тимочко сказав в ефірі "Ми-Україна".
Ухилення від мобілізації
За словами Тимочка, деякі ВНЗ надалі проводять набори і добори здобувачів додаткової освіти, що є "легальною корупцією".
Він каже, що торгові центри, своєю чергою, працевлаштовують по 4-5 осіб на посаду вантажника на 0,25% ставки.
"Важливо, щоб була уніфікована система призову і щоб був заповнений єдиний реєстр", — додав Тимочко.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документа є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
Також ми писали, що в Збройних силах України висунули пропозицію використовувати реєстр виборців для мобілізації. На думку військових, саме в цих документах міститься найбільш розгорнута інформація про військовозобов'язаних.
Додамо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак у грудні призвати до лав Збройних сил можуть не всіх. До того ж деякі військовозобов'язані можуть отримати відстрочку.
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