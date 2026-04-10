ВЛК для військових в Україні: звертатися треба у медсанчастину

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, теж мають право на проходження військово-лікарської комісії. Але спочатку військовому потрібно пройти процес лікування, якщо він має проблеми зі здоров’ям. Тільки після завершення лікування військовослужбовця відправлять на ВЛК.

Військово-лікарська комісія для військових

Військово-лікарська комісія є основним елементом загальної мобілізації в Україні. Військово-лікарська комісія дозволяє визначити ступінь придатності громадянина до військової служби.

Право на військово-лікарську комісію мають не тільки цивільні військовозобов’язані громадяни. Військовослужбовці, які проходять службу у складі ЗСУ, теж можуть проходити ВЛК.

До юристів звернулася громадянка, чий рідний брат, перебуваючи в армії, потрапив через проблеми зі здоров’ям до лікарні. Жінка поцікавилася, чи може він отримати право на військово-лікарську комісію, аби визначити поточний стан здоров’я і, можливо, звільнитися із ЗСУ для лікування.

Читайте також:

Спочатку лікування, потім ВЛК

Юристи пояснили, що таке право у військовослужбовця є. А починати, як пояснив адвокат Олег Хегай, потрібно з первинного догляду: "Треба, по-перше, звернутись до медсанчастини, щоб провели первинний огляд".

Далі, зазначив Хегай, потрібно пройти процес лікування. Юрист наголосив: "Брат має подати рапорт про направлення на лікування та ВЛК, з метою направлення до спеціалізованого медичного закладу".

А вже після цього, резюмував адвокат, іде стадія ВЛК. Олег Хегай пояснив: "За результатами лікування лікуючий лікар буде приймати рішення завершення реабілітації або необхідності направлення на ВЛК, яка, за потреби, може направити на експертну команду з метою встановлення групи інвалідності".

Обрати місце проходження ВЛК можуть українці, які планують підписати контракт зі Збройними Силами України. Така можливість з'явилася після оновлення мобільного застосунку "Резерв+".

Обрати місце проходження ВЛК можуть українці, які планують підписати контракт зі Збройними Силами України. Така можливість з'явилася після оновлення мобільного застосунку "Резерв+".

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що говорить закон про строки проходження ВЛК.

Військово-лікарська комісія у звичайному режимі, без додаткових медичних обстежень, має тривати не довше чотирьох діб. Якщо ж для встановлення категорії придатності потрібно провести додаткові обстеження чи аналізи, тривалість ВЛК збільшується у 3,5 рази.