Ніколи не був у регіоні, де опинився на обліку: юрист пояснив причину

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Любомир Кучер редактор, юрист

Деякі військовозобов’язані громадяни виявили, що вони перебувають на військовому обліку у зовсім інших ТЦК, навіть у інших регіонах. Юристи пояснили, в чому проблема таких громадян. Причиною є реформування системи військового обліку і переведення з паперового на електронний формат.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік і електронні ресурси

Військовим обліком в Україні займаються такі структури, як територіальні центри комплектування. ТЦК замінили перед повномасштабною російсько-українською війною радянську систему військових комісаріатів.

Уже під час дії воєнного стану система військового обліку в Україні була кардинально реформована. Увесь процес почали переводити із паперового в електронний формат.

Так, з’явився загальний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів "Оберіг". Його дзеркалом для кожного окремого громадянина є застосунок "Резерв+", який став офіційним електронним військово-обліковим документом.

Як військовозобов’язаний із Севастополя потрапив на облік в Луганській області

До юристів звернувся громадянин, який проживав у Севастополі. Виїхавши на вільну українську територію і оформивши статус ВПО, чоловік виявив, що він перебуває на обліку в ТЦК з іншої окупованої території, Луганської області.

Громадянин поцікавився, чому так відбулося. Юрист Сергій Богун наголосив у відповіді: "Громадянин став "порушником" у місцевому ТЦК через звичайний збій у комп'ютерній системі".

Богун деталізував проблеми із нинішнім електронним військовим обліком: "Коли створювали єдину електронну базу військовозобов'язаних "Оберіг", туди зганяли дані з усіх можливих реєстрів, зокрема й списків ВПО. Оскільки Крим окупований і кримські військкомати не працюють, система могла автоматично "приписати" кримчан до ТЦК на Донбасі, які теж займалися переселенцями".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як стати на військовий облік із помилками у прізвищі.

Якщо у військовозобов'язаного громадянина прізвище в різних документах вказане по-різному, він може отримати статус "не на обліку". Юристи пояснили, як виправити цю ситуацію.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як виправити неправильні дані у "Резерв+".

Військовозобов'язані українці можуть виправити недостовірні або застарілі дані щодо військового обліку. Це можна зробити звернувшись до ТЦК або ж через застосунок "Резерв+".