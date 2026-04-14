Рядовому записали ВОС начальника: треба йти в ТЦК

Застосунок "Резерв+", де вказується військово-облікова спеціальність. Фото: Новини.LIVE

Військово-облікова спеціальність має бути вказана у кожному військово-обліковому документі. Якщо ця спеціальність не відповідає реальному стану речей, особливо коли у рядового вказана спеціальність, що може бути присвоєна лише представнику командного складу ЗСУ, він має виправити цю помилку. Для цього потрібно відвідати ТЦК і залишити заяву із вимогою уточнення даних.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікова спеціальність у документах

Кожен громадянин України, який перебуває на військовому обліку, повинен мати військово-обліковий документ. Після змін у законодавстві, ухвалених наприкінці 2025 року, головним документом став електронний застосунок "Резерв+".

У військово-обліковому документі вказується уся необхідна для ефективної мобілізації інформація про громадянина. Це, зокрема, і військово-облікова спеціальність.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин. Він розповів, що виявив у себе в "Резерв+" неправильну військово-облікову спеціальність.

Заява і візит до ТЦК

При цьому, зазначив громадянин, спеціальність ця належить до командного складу ("начальник тактичної системи радіорозвідки та пеленгування"), тоді як сам військовозобов’язаний має звання рядового і не може мати таку спеціальність в принципі. Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Юристи наголосили, коментуючи цю ситуацію, що військовозобов’язаний повинен ініціювати виправлення цієї помилки. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Якщо ТЦК неправомірно вказали іншу ВОС, то Вам потрібно особисто або по емейл, або рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про вірну ВОС до Реєстру "Оберіг".

Дерій також додав: "До заяви потрібно прикріпити копію паперового ВОД, яка підтверджує Вашу ВОС. Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені, Ви зможе оскаржити таку бездіяльність ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи зникне бронь у громадянина, який має застарілу військову спеціальність.

Якщо військово-облікова спеціальність громадянина застаріла, це жодним чином не може вплинути на чинність бронювання. Але, разом з тим, у такого громадянина можуть виникнути певні проблеми з військовим обліком, йому доведеться відвідати ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть змінити військово-облікову спеціальність мобілізованому громадянину на БЗВП.

Юристи пояснили, що саме навчальний центр є тим етапом, після закінчення якого військово-облікова спеціальність може бути змінена. Все залежить від того, який саме курс підготовки пройде військовослужбовець у НЦ.