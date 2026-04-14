Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рядовому записали ВОС начальника: треба йти в ТЦК

Рядовому записали ВОС начальника: треба йти в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 15:25
Застосунок "Резерв+", де вказується військово-облікова спеціальність. Фото: Новини.LIVE

Військово-облікова спеціальність має бути вказана у кожному військово-обліковому документі. Якщо ця спеціальність не відповідає реальному стану речей, особливо коли у рядового вказана спеціальність, що може бути присвоєна лише представнику командного складу ЗСУ, він має виправити цю помилку. Для цього потрібно відвідати ТЦК і залишити заяву із вимогою уточнення даних.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військово-облікова спеціальність у документах

Кожен громадянин України, який перебуває на військовому обліку, повинен мати військово-обліковий документ. Після змін у законодавстві, ухвалених наприкінці 2025 року, головним документом став електронний застосунок "Резерв+".

У військово-обліковому документі вказується уся необхідна для ефективної мобілізації інформація про громадянина. Це, зокрема, і військово-облікова спеціальність.

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин. Він розповів, що виявив у себе в "Резерв+" неправильну військово-облікову спеціальність.

Заява і візит до ТЦК

При цьому, зазначив громадянин, спеціальність ця належить до командного складу ("начальник тактичної системи радіорозвідки та пеленгування"), тоді як сам військовозобов’язаний має звання рядового і не може мати таку спеціальність в принципі. Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

Юристи наголосили, коментуючи цю ситуацію, що військовозобов’язаний повинен ініціювати виправлення цієї помилки. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Якщо ТЦК неправомірно вказали іншу ВОС, то Вам потрібно особисто або по емейл, або рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформацію про вірну ВОС до Реєстру "Оберіг".

Дерій також додав: "До заяви потрібно прикріпити копію паперового ВОД, яка підтверджує Вашу ВОС. Якщо протягом 5 робочих днів зміни не будуть внесені, Ви зможе оскаржити таку бездіяльність ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи зникне бронь у громадянина, який має застарілу військову спеціальність.

Якщо військово-облікова спеціальність громадянина застаріла, це жодним чином не може вплинути на чинність бронювання. Але, разом з тим, у такого громадянина можуть виникнути певні проблеми з військовим обліком, йому доведеться відвідати ТЦК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можуть змінити військово-облікову спеціальність мобілізованому громадянину на БЗВП.

Юристи пояснили, що саме навчальний центр є тим етапом, після закінчення якого військово-облікова спеціальність може бути змінена. Все залежить від того, який саме курс підготовки пройде військовослужбовець у НЦ.

ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації