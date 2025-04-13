Кількість новобранців у 30 тисяч щомісячно обумовлена не втратами на полі бою, а необхідністю запасу та ротації, кажуть експерти

Мобілізовані до ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

Після заяви Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського щодо необхідної кількості мобілізованих щомісяця, журналісти опитали військових експертів про дійсну потребу в такій кількості. Фахівці підтвердили, що на це є причини і зовсім не через втрати на полі бою.

Експертів опитали журналісти ТСН.

Реклама

Читайте також:

Для чого мобілізувати 30 тисяч українців щомісяця

Військовий експерт, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначив, що обсяг мобілізації може варіюватися залежно від масштабів наступу російських військ.

Він підкреслив, що така кількість мобілізованих потрібна для компенсації втрат особового складу ЗСУ не тільки внаслідок бойових дій, але й для поповнення резервів та ротації.

"Втрати серед українських військовослужбовців, хоча і не афішуються, є реальністю. Їх необхідно компенсувати, зокрема, шляхом підготовки громадян у рамках мобілізації", — зазначив експерт.

Він також наголосив, що цифра 30 тисяч не означає щомісячних втрат ЗСУ. Ця кількість необхідна для формування нових бойових частин та підрозділів, а також поповнення наявних.

Інший військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак звернув увагу на збіг цифри 30 з кількістю днів у місяці, припускаючи, що мобілізація може здійснюватися зі швидкістю не менше тисячі осіб на день.

Раніше командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що Україні доведеться мобілізувати чоловіків віком з 18 років.

Також старший лейтенант Олександр Матяш повідомляв про те, як варто змінити підхід до навчання мобілізованих. За його словами, їх варто ділити на категорії.