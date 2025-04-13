Количество новобранцев в 30 тысяч ежемесячно обусловлено не потерями на поле боя, а необходимостью запаса и ротации, говорят эксперты

Мобилизованные в ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

После заявления Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского о необходимом количестве мобилизованных ежемесячно, журналисты опросили военных экспертов о действительной потребности в таком количестве. Специалисты подтвердили, что на это есть причины и вовсе не из-за потерь на поле боя.

Экспертов опросили журналисты ТСН.

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Для чего мобилизовать 30 тысяч украинцев ежемесячно

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что объем мобилизации может варьироваться в зависимости от масштабов наступления российских войск.

Он подчеркнул, что такое количество мобилизованных нужно для компенсации потерь личного состава ВСУ не только в результате боевых действий, но и для пополнения резервов и ротации.

"Потери среди украинских военнослужащих, хотя и не афишируются, являются реальностью. Их необходимо компенсировать, в частности, путем подготовки граждан в рамках мобилизации", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что цифра 30 тысяч не означает ежемесячных потерь ВСУ. Это количество необходимо для формирования новых боевых частей и подразделений, а также пополнения имеющихся.

Другой военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак обратил внимание на совпадение цифры 30 с количеством дней в месяце, предполагая, что мобилизация может осуществляться со скоростью не менее тысячи человек в день.

Ранее командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил, что Украине придется мобилизовать мужчин в возрасте с 18 лет.

Также старший лейтенант Александр Матяш сообщал о том, как стоит изменить подход к обучению мобилизованных. По его словам, их стоит делить на категории.