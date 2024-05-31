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Новые правила военного учета — что нужно знать украинцам до 25 лет

31 мая 2024 20:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — нужно ли обновлять данные тем, кому нет 25 лет
Сотрудник ТЦК выписывает повестку молодому парню. Скриншот с видео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязывает военнообязанных мужчин обновить свои военно-учетные данные в течение 60 календарных дней. Сделать это можно через ЦНАП, Резерв+ или непосредственно в ТЦК и СП.

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Нужно ли обновлять военно-учетные данные лицам, которым еще не исполнилось 25 лет? На этот вопрос ответили в Министерстве обороны Украины на официальном сайте .

Так, в разделе вопросов – ответов отмечается, что мужчины, которым еще нет 25 лет, все равно необходимо обновлять свои данные, поскольку это должны сделать все те, кто уже достиг совершеннолетия.

Таким образом, если лицу исполнилось 18 лет, он должен состоять на военном учете и своевременно обновлять свои военно-учетные данные.

Следует заметить, что в соответствии со ст. 14 Закона " О воинской обязанности и военной службе ", все граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет.

Юноши, которые по определенным причинам не встали на военный учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток для прибытия в ТЦК и постановки на военный учет.

Важно: в Украине мобилизуют мужчин с 25 лет.

 

Раньше мы писали, должны ли забронированные от мобилизации обновлять свои военно-учетные данные.

Напомним, мы рассказывали, что делать, если ТЦК безосновательно отказывает в отсрочке .

Также мы информировали, при каком условии нужно обновить данные непосредственно в ТЦК.

ТЦК и СП
военнообязанные
военный учет
мобилизация

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