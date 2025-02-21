ВЛК з 1 березня 2025 — що змінилося, як проходити, які процедури обов'язкові

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: УНІАН

В Україні усі військовозобов'язані громадяни під час дії воєнного стану повинні раз на рік проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби. Навесні 2025 року порядок проходження ВЛК буде змінено.

Які саме зміни було запроваджено з 1 березня та яким тепер буде медогляд для військовозобов'язаних, розповіло видання NV.

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Міністерство оборони України видало наказ №4 від 03.01.2025, відповідно до якого з 1 березня 2025 року направлення військовозобов'язаних на медичний огляд військово-лікарськими комісіями проводиться за рішенням:

керівників ТЦК та СП;

начальників центрів рекрутингу Збройних Сил України.

Направлення має формуватися виключно в електронній формі. Щобільше уся документація, яка створюється або заповнюється в процесі військово-лікарської експертизи, має також бути виключно в електронній формі. Це має значно спростити зберігання та обмін інформацією між військовими медичними установами та відповідальними структурами.

Картка огляду військовозобов'язаного більше не буде видаватись, все заповнюватиметься в електронній базі.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Який порядок проходження ВЛК з 1 березня

Перед медичним оглядом кожен військовозобов'язаний має здати наступні аналізи та пройти такі процедури:

кров (загальний, ВІЛ, гепатити B і C, визначення групи та резус-фактора);

сеча (загальний);

рентген або флюорографія органів грудної клітки;

електрокардіограма (ЕКГ).

Особи, які мають хронічні захворювання або інші проблеми зі здоров'ям, повинні пройти додаткові обстеження.

Для осіб віком понад 40 років обов'язково перевіряють рівень цукру в крові та артеріальний тиск.

До складу ВЛК обов'язково входять:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

гінеколог (для жінок);

стоматолог;

дерматолог;

лікарі інших спеціальностей за медичними показниками.

У профільного лікаря варто повідомити про наявні проблеми, показати усі необхідні медичні документи та наголосити, що долучили дані документи до особової справи. Законодавством передбачається, що для обстеження на деякі захворювання лікарі зобов'язані направити на госпіталізацію.

При ухваленні рішення ВЛК керується Розкладом хвороб, який міститься у наказ Міноборони №402 від 14.08.2008 року.

Раніше ми повідомляли, що загрожує чоловікам за відмову проходити медогляд у ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми писали, скільки часу дають військовозобов'язаним чоловікам для проходження військово-лікарської комісії.

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