Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Новые нормы ВВК — как будут проходить медосмотр мужчины с 1 марта arrow

Новые нормы ВВК — как будут проходить медосмотр мужчины с 1 марта

21 февраля 2025 08:29
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
ВВК с 1 марта 2025 — что изменилось, как проходить, какие процедуры обязательны
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все военнообязанные граждане во время действия военного положения должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Весной 2025 года порядок прохождения ВВК будет изменен.

Какие именно изменения были введены с 1 марта и каким теперь будет медосмотр для военнообязанных, рассказало издание NV.

Читайте также:

Какие изменения касательно ВВК были введены с 1 марта

Министерство обороны Украины издало приказ №4 от 03.01.2025, согласно которому с 1 марта 2025 года направление военнообязанных на медицинский осмотр военно-врачебными комиссиями проводится по решению:

  • руководителей ТЦК и СП;
  • начальников центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Направление должно формироваться исключительно в электронной форме. Более того, вся документация, которая создается или заполняется в процессе военно-врачебной экспертизы, должна также быть исключительно в электронной форме. Это должно значительно упростить хранение и обмен информацией между военными медицинскими учреждениями и ответственными структурами.

Карточка осмотра военнообязанного больше не будет выдаваться, все будет заполняться в электронной базе.

 

Який порядок проходження ВЛК з 1 березня
Военнообязанный проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Какой порядок прохождения ВВК с 1 марта

Перед медицинским осмотром каждый военнообязанный должен сдать следующие анализы и пройти следующие процедуры:

  • кровь (общий, ВИЧ, гепатиты B и C, определение группы и резус-фактора);
  • моча (общий);
  • рентген или флюорография органов грудной клетки;
  • электрокардиограмма (ЭКГ).

Лица, имеющие хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, должны пройти дополнительные обследования.

Для лиц старше 40 лет обязательно проверяют уровень сахара в крови и артериальное давление.

В состав ВВК обязательно входят:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • отоларинголог;
  • гинеколог (для женщин);
  • стоматолог;
  • дерматолог;
  • врачи других специальностей по медицинским показаниям.

У профильного врача следует сообщить об имеющихся проблемах, показать все необходимые медицинские документы и отметить, что приобщили данные документы к личному делу. Законодательством предусматривается, что для обследования на некоторые заболевания врачи обязаны направить на госпитализацию.

При принятии решения ВВК руководствуется Расписанием болезней, содержащийся в приказе Минобороны №402 от 14.08.2008 года.

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам за отказ проходить медосмотр в ТЦК и СП.

Напомним, мы писали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения военно-врачебной комиссии.

Также мы информировали, должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК.

март мобилизация ВВК военнообязанные медосмотр
Реклама
Реклама
Реклама