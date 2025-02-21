ВВК с 1 марта 2025 — что изменилось, как проходить, какие процедуры обязательны

Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН

В Украине все военнообязанные граждане во время действия военного положения должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Весной 2025 года порядок прохождения ВВК будет изменен.

Какие именно изменения были введены с 1 марта и каким теперь будет медосмотр для военнообязанных, рассказало издание NV.

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Какие изменения касательно ВВК были введены с 1 марта

Министерство обороны Украины издало приказ №4 от 03.01.2025, согласно которому с 1 марта 2025 года направление военнообязанных на медицинский осмотр военно-врачебными комиссиями проводится по решению:

руководителей ТЦК и СП;

начальников центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Направление должно формироваться исключительно в электронной форме. Более того, вся документация, которая создается или заполняется в процессе военно-врачебной экспертизы, должна также быть исключительно в электронной форме. Это должно значительно упростить хранение и обмен информацией между военными медицинскими учреждениями и ответственными структурами.

Карточка осмотра военнообязанного больше не будет выдаваться, все будет заполняться в электронной базе.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Какой порядок прохождения ВВК с 1 марта

Перед медицинским осмотром каждый военнообязанный должен сдать следующие анализы и пройти следующие процедуры:

кровь (общий, ВИЧ, гепатиты B и C, определение группы и резус-фактора);

моча (общий);

рентген или флюорография органов грудной клетки;

электрокардиограмма (ЭКГ).

Лица, имеющие хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, должны пройти дополнительные обследования.

Для лиц старше 40 лет обязательно проверяют уровень сахара в крови и артериальное давление.

В состав ВВК обязательно входят:

хирург;

терапевт;

невропатолог;

психиатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

гинеколог (для женщин);

стоматолог;

дерматолог;

врачи других специальностей по медицинским показаниям.

У профильного врача следует сообщить об имеющихся проблемах, показать все необходимые медицинские документы и отметить, что приобщили данные документы к личному делу. Законодательством предусматривается, что для обследования на некоторые заболевания врачи обязаны направить на госпитализацию.

При принятии решения ВВК руководствуется Расписанием болезней, содержащийся в приказе Минобороны №402 от 14.08.2008 года.

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам за отказ проходить медосмотр в ТЦК и СП.

Напомним, мы писали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения военно-врачебной комиссии.

Также мы информировали, должны ли ограниченно пригодные проходить ВВК без вызова ТЦК.