ВВК с 1 марта 2025 — что изменилось, как проходить, какие процедуры обязательны

Новые нормы ВВК — как будут проходить медосмотр мужчины с 1 марта
В Украине все военнообязанные граждане во время действия военного положения должны раз в год проходить военно-врачебную комиссию для определения пригодности к военной службе. Весной 2025 года порядок прохождения ВВК будет изменен.
Какие именно изменения были введены с 1 марта и каким теперь будет медосмотр для военнообязанных, рассказало издание NV.
Какие изменения касательно ВВК были введены с 1 марта
Министерство обороны Украины издало приказ №4 от 03.01.2025, согласно которому с 1 марта 2025 года направление военнообязанных на медицинский осмотр военно-врачебными комиссиями проводится по решению:
- руководителей ТЦК и СП;
- начальников центров рекрутинга Вооруженных Сил Украины.
Направление должно формироваться исключительно в электронной форме. Более того, вся документация, которая создается или заполняется в процессе военно-врачебной экспертизы, должна также быть исключительно в электронной форме. Это должно значительно упростить хранение и обмен информацией между военными медицинскими учреждениями и ответственными структурами.
Карточка осмотра военнообязанного больше не будет выдаваться, все будет заполняться в электронной базе.
Какой порядок прохождения ВВК с 1 марта
Перед медицинским осмотром каждый военнообязанный должен сдать следующие анализы и пройти следующие процедуры:
- кровь (общий, ВИЧ, гепатиты B и C, определение группы и резус-фактора);
- моча (общий);
- рентген или флюорография органов грудной клетки;
- электрокардиограмма (ЭКГ).
Лица, имеющие хронические заболевания или другие проблемы со здоровьем, должны пройти дополнительные обследования.
Для лиц старше 40 лет обязательно проверяют уровень сахара в крови и артериальное давление.
В состав ВВК обязательно входят:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- отоларинголог;
- гинеколог (для женщин);
- стоматолог;
- дерматолог;
- врачи других специальностей по медицинским показаниям.
У профильного врача следует сообщить об имеющихся проблемах, показать все необходимые медицинские документы и отметить, что приобщили данные документы к личному делу. Законодательством предусматривается, что для обследования на некоторые заболевания врачи обязаны направить на госпитализацию.
При принятии решения ВВК руководствуется Расписанием болезней, содержащийся в приказе Минобороны №402 от 14.08.2008 года.
Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам за отказ проходить медосмотр в ТЦК и СП.
Напомним, мы писали, сколько времени дают военнообязанным мужчинам для прохождения военно-врачебной комиссии.
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