Новый конфликт с ТЦК — мужчина сравнил военкомов с "беркутовцами"

Работник ТЦК, с которым был конфликт. Фото: скриншот

Сетью стремительно распространяется видео нового конфликта с работниками ТЦК СП. На нем военнообязанный мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.

Кадры конфликта распространяются в соцсетях.

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Новый конфликт с ТЦК СП

На опубликованном видео мужчина в авто отказывается предъявлять свои документы сотруднику ТЦК, заявляя, что те не имеют права их требовать. Также он сравнил их действия с действиями силовиков "Беркута".

"После войны вы будете как "Беркута", и вас все будут презирать", — сказал он.

При этом время и место снятого видео неизвестны.

Скандалы из ТЦК СП — последние новости

Напомним, не так давно сеть разразился скандал, когда умершему спортивному журналисту и главному редактору еженедельника "Футбол" Артему Франкову, пришла повестка в ТЦК СП.

Незадолго до этого сотрудников ТЦК в сопровождении полиции заметили в Молдове, однако причины такого визита правоохранители не сообщают.

В то же время львовский ТЦК СП призвал военнообязанных вставать в защиту своей Родины и совместно с мэрией города создали пропагандистский видеоролик с мотивирующим слоганом. При этом таких видеороликов было два, где украинцы заметили параллели с 1939 годом.