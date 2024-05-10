Новый скандал с ТЦК — в Сумской области военнообязанный попал в реанимацию

Мужчина в реанимации. Фото иллюстративное: оф.сайт Конотопского горсовета

В городе Шостка Сумской области произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП. Родственники 55-летнего горожан обвинили военкомов в противоправных действиях, в дело даже вмешались действующие нардепы для спасения мужчины.

Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.

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Новый скандал с ТЦК СП

По словам семьи потерпевшего, мужчина пришел проходить медкомиссию, но в ответ столкнулся с нелестными реалиями. Жена мужчины заявила, что его тайно увезли из Сум в Харьков, где он два раза потерял сознание и попал в реанимацию.

"При проведении комиссии сделана кардиограмма, где выяснилось, что на сердце рубцы. Позвонили по телефону семейному врачу, которая сообщила, что с высокой вероятностью гражданин перенес инфаркт и обязательно нужно пройти УЗИ сердца. Последние три года начало повышаться давление, из гипотоника перерос в гипертоника. Кроме того, есть проблемы со спиной тридцати лет. При смещении дисков отказывают ноги", — рассказала женщина.

Она добавила, что семейный врач посоветовала полное дообследование, однако ВВК даже не измерили давление, и сочли его пригодным.

"Во время общения с председателем ВВК мужчина попросил сделать дообследование из-за действительно плохого состояния здоровья и возможности негативных и непредсказуемых ситуаций, потому что такое периодически случается в гражданской жизни из-за вышеуказанных проблем, на что получил отказ в грубой форме", — говорит женщина.

Затем мужчина получил новую повестку, где его вызвали в Сумской учебный центр, однако его привезли в Харьков, где ему стало плохо. По данным семьи, ТЦК обещали отвезти его в Шостку, но автобусом повезли на север Черниговской области, где он потерял сознание. Его немедленно госпитализировали в Конотопскую реанимацию, состояние мужчины — очень тяжелое.

"В больнице он оказался без сопроводительных документов. Работники Шосткинского ТЦК СП даже не сообщили семье, что человек в реанимации", — рассказали родственники, узнавшие о состоянии мужчины из-за знакомых.

В дело вмешалась Верховная Рада

После медийной огласки скандала, за мужчину вступилась член парламентского Комитета по вопросам обороны, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз. Политик призвала ГБР немедленно установить виновных, которые намеренно навредили здоровью мужчины.

"Очередной вопиющий случай противоправных действий представителей ТЦК и СП, в данном случае Шосткинского районного, и вопросы потерпевших — куда обращаться в случае совершения таких нарушений. Ответ один — сразу обращайтесь в ГБР. Не медлите. Делайте информационно известны все случаи и всех причастных относительно противоправных действий, чтобы не допустить создания противозаконной системы", — заявила Фриз в Facebook.

Скриншот сообщения Фриз

Однако сами военкомы такую ситуацию не спешили комментировать и заявили, что "проводят проверку".

"Мы сейчас проверяем эту информацию, реакция на это будет. Выясняем, что произошло на самом деле", — сообщил спикер Сумского областного ТЦК СП Александр Бондаренко.

Смерть от ТЦК СП – последняя информация

Напомним, 7 мая в Днепропетровском областном ТЦК СП сообщили, что на территории военкомата умер военнообязанный Артем Зайцев из-за резкого ухудшения здоровья мужчины с признаками эпилепсии.

Мать умершего Татьяна Зайцева подозревает, что ее сына избили военные. Она рассказала, что он никогда не болел и был здоровым человеком. К тому же, по словам родственников, погибшему за несколько недель должно было исполниться 45 лет. Он готовился к отправке в военный учебный центр.

Однако его дочь, Полина Зайцева, напрямую обвинила военкомов в умышленном убийстве отца. По словам девушки, 4 мая в его квартиру ворвались вооруженные работники ТЦК, обвинившие Зайцева в неявке в военкомат. Однако со временем связь с ним исчезла.