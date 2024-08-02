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Новий військово-обліковий документ — коли на нього треба міняти приписне

2 серпня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Заміна приписного на новий ВОД - коли це потрібно робити
Призовники із приписними посвідченнями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Приписне посвідчення, яке видається призовникам ще до досягнення 18-річчя, непотрібно змінювати після кожного нового проходження військово-лікарської комісії. Серед приводів для заміни немає пункту, який би про це свідчив.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Громадянам України у 16 років видають перший військово-обліковий документ — приписне посвідчення, у якому вказується, до якого саме територіального центру комплектування приписаний цей громадянин.

Відповідаючи на питання матері 17-річного призовника, якому в ТЦК наказали писати заяву на отримання нового військово-облікового документу після проходження військово-лікарської комісії, Юрій Айвазян зазначив, що ця вимога є некоректною.

"Законодавство не зазначає, що громадянин повинен змінювати ВОД кожного разу після проходження ВЛК. Крім того, аргументація ТЦК щодо "приписного старого зразка" є недоречною, оскільки не існує приписного старого зразка, а є чинний документ "посвідчення про приписку до призовної дільниці", який не підлягає обов'язковій заміні. на ВОД нового зразка", — підкреслив юрист.

Коли приписне таки треба змінювати

Айвазян пояснив, коли справді треба міняти старе приписне посвідчення на новий військово-обліковий документ.

Йдеться про випадки:

  • зміни категорії щодо військового обов’язку;
  • відсутності місця для внесення змін;
  • невідповідності відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
  • втрати (зіпсування).

Раніше ми писали, що таке тимчасове посвідчення військовозобов’язаного і хто повинен його отримати.

Нагадаємо, ми розповідали, який вигляд повинен мати військовий квиток, як заповнюється документ і що означає кожен пункт.

Також ми інформували, чи треба українцям міняти військовий квиток старого зразка на електронний.

військовий призов військовий облік мобілізація військовий квиток приписне посвідчення

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