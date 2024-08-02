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Новый военно-учетный документ — когда на него нужно менять приписное

2 августа 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Замена приписного на новый ВУД – когда это нужно делать
Призывники с приписными удостоверениями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Приписное удостоверение, выдаваемое призывникам еще до достижения 18-летия, не нужно менять после каждого нового прохождения военно-врачебной комиссии. Среди поводов для замены нет пункта, который бы об этом свидетельствовал.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Гражданам Украины в 16 лет выдают первый военно-учетный документ — приписное удостоверение, в котором указывается, к какому именно территориальному центру комплектования приписан этот гражданин.

Отвечая на вопрос матери 17-летнего призывника, которому в ТЦК приказали писать заявление на получение нового военно-учетного документа после прохождения военно-врачебной комиссии, Юрий Айвазян отметил, что это требование является некорректным.

"Законодательство не отмечает, что гражданин должен менять ВУД каждый раз после прохождения ВВК. Кроме того, аргументация ТЦК относительно "приписного старого образца" неуместна, поскольку не существует приписного старого образца, а есть действующий документ "удостоверение о приписке к призывному участку", который не подлежит обязательной замене на ВУД нового образца", — подчеркнул юрист.

Когда приписное надо менять

Айвазян объяснил, когда действительно нужно менять старое приписное удостоверение на новый военно-учетный документ.

Речь идет о случаях:

  • изменения категории по воинской обязанности;
  • отсутствия места для внесения изменений;
  • несоответствия сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов;
  • потери (порчи).

Ранее мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить.

Напомним, мы рассказывали, какой вид должен выглядеть военным билетом, как заполняется документ и что означает каждый пункт.

Также мы информировали, нужно ли украинцам менять военный билет старого образца на электронный.

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