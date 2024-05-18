Мобилизация в Украине – с какими болезнями могут призвать

Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине в субботу, 18 мая, вступает в силу закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. Согласно ему, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

Новини.LIVE собрали информацию о болезнях, с которыми с сегодняшнего дня могут мобилизовать в ряды войска.

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Согласно новому закону все военнообязанные без исключения должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПах или электронном кабинете. Затем мужчин направляют на прохождение ВВК, чтобы определить состояние здоровья и степень годности к службе.

С 18 мая вывод будут предоставляться на основании обновленного Минобороны списка болезней. Отныне существуют следующие статусы военнообязанного:

пригодный;

непригоден с исключением из военного учета;

временно непригоден, что требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;

временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Обновленный список болезней имеет не одну тысячу диагнозов. В то же время, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные лица, так и непригодные.

Полностью подходящим или пригодным к службе в частях обеспечения и других военных структурах в тылу будут считать лицо, имеющее:

инфекционные и паразитарные заболевания;

новообразование;

болезни крови и кроветворных органов;

болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

болезни глаза и придаточного аппарата;

болезни уха и сосковидного отростка;

болезни системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения;

травмы, отравления;

другие болезненные проявления.

Напомним, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.

Также юрист Надежда Шуляк в комментарии Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.