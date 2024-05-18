Мобилизация в Украине – с какими болезнями могут призвать

Новый закон о мобилизации — с какими болезнями могут мобилизовать в 2024 году
В Украине в субботу, 18 мая, вступает в силу закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. Согласно ему, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.
Новини.LIVE собрали информацию о болезнях, с которыми с сегодняшнего дня могут мобилизовать в ряды войска.
Заболевания, позволяющие служить в армии
Согласно новому закону все военнообязанные без исключения должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПах или электронном кабинете. Затем мужчин направляют на прохождение ВВК, чтобы определить состояние здоровья и степень годности к службе.
С 18 мая вывод будут предоставляться на основании обновленного Минобороны списка болезней. Отныне существуют следующие статусы военнообязанного:
- пригодный;
- непригоден с исключением из военного учета;
- временно непригоден, что требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
- временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.
Обновленный список болезней имеет не одну тысячу диагнозов. В то же время, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные лица, так и непригодные.
Полностью подходящим или пригодным к службе в частях обеспечения и других военных структурах в тылу будут считать лицо, имеющее:
- инфекционные и паразитарные заболевания;
- новообразование;
- болезни крови и кроветворных органов;
- болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ;
- расстройства психики и поведения;
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и придаточного аппарата;
- болезни уха и сосковидного отростка;
- болезни системы кровообращения;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни мочеполовой системы;
- врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения;
- травмы, отравления;
- другие болезненные проявления.
Напомним, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.
Также юрист Надежда Шуляк в комментарии Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.
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