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Новый закон о мобилизации — с какими болезнями могут мобилизовать в 2024 году

18 мая 2024 08:19
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине – с какими болезнями могут призвать
Мужчина проходит ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в субботу, 18 мая, вступает в силу закон о мобилизации, который в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. Согласно ему, изменяются критерии определения пригодности к военной службе.

Новини.LIVE собрали информацию о болезнях, с которыми с сегодняшнего дня могут мобилизовать в ряды войска.

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Согласно новому закону все военнообязанные без исключения должны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПах или электронном кабинете. Затем мужчин направляют на прохождение ВВК, чтобы определить состояние здоровья и степень годности к службе.

С 18 мая вывод будут предоставляться на основании обновленного Минобороны списка болезней. Отныне существуют следующие статусы военнообязанного:

  • пригодный;
  • непригоден с исключением из военного учета;
  • временно непригоден, что требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
  • временно непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Обновленный список болезней имеет не одну тысячу диагнозов. В то же время, в каждой группе заболеваний могут быть как полностью пригодные лица, так и непригодные.

Полностью подходящим или пригодным к службе в частях обеспечения и других военных структурах в тылу будут считать лицо, имеющее:

  • инфекционные и паразитарные заболевания;
  • новообразование;
  • болезни крови и кроветворных органов;
  • болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ;
  • расстройства психики и поведения;
  • болезни нервной системы;
  • болезни глаза и придаточного аппарата;
  • болезни уха и сосковидного отростка;
  • болезни системы кровообращения;
  • болезни органов дыхания;
  • болезни органов пищеварения;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • болезни мочеполовой системы;
  • врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения;
  • травмы, отравления;
  • другие болезненные проявления.

Напомним, в Украине с 18 мая изменяются правила вручения повесток военнообязанным.

Также юрист Надежда Шуляк в комментарии Новини.LIVE ответила, нужно ли снятым с учета мужчинам обновлять свои данные.

болезнь
военный призыв
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
мужчины

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