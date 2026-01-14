Відео
Обмежено придатні до 25 років — чи випустять їх з України

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 20:00
Виїзд з України до 25 років - виїзд за кордон обмежено придатних
Прикордонник перевіряє документи. Фото: Zaholovok

Громадяни, які мали статус "обмежено придатний", які не досягли 25-річного віку, можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану. Та якщо вони не мають відстрочки, то їх можуть затримати на блокпостах ТЦК по дорозі до кордону.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Обмежено придатний і шлях до кордону

Після змін у законодавстві в процесі військового обліку зникла така категорія громадян, як "обмежено придатні".

Та дехто не пройшов повторну військово-лікарську комісію і фактично залишається саме у цьому статусі.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він має статус "обмежено придатний" і не досяг 25-річного віку.

Чоловік поцікавився, чи має він право виїхати за межі України під час дії воєнного стану.

"Так, Вас пропустять на кордоні, проте головне доїхати до кордону через блокпости", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чоловік пояснив, що має відстрочку як студент.

"Якщо відстрочка оформлена у "Резерв+", то Ви без проблем доїдете до пункту перетину", — підкреслив юрист.

Ситуація на кордоні

Айвазян повторив, що на кордоні проблем у такого громадянина не буде.

"Щодо самого виїзду, то маєте на це право до настання Вам 22 років включно, незважаючи на можливий статус "військовозобов'язаний" та придатність до проходження військової служби", — резюмував адвокат.

Тож наявність відстрочки та відповідний вік є важливішими за колишній статус "обмежено придатний".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який статус зазвичай отримують колишні обмежено придатні громадяни.

Додамо, ми повідомляли про те, кому з обмежено придатних громадян дозволили не проходити повторну військово-лікарську комісію.

ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні блокпост виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
