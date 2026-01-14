Выезд из Украины до 25 лет - выезд за границу ограниченно пригодных

Пограничник проверяет документы. Фото: Zaholovok

Граждане, которые имели статус "ограниченно годный", не достигшие 25-летнего возраста, могут выехать за границу во время действия военного положения. Но если они не имеют отсрочки, то их могут задержать на блокпостах ТЦК по дороге к границе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Ограниченно пригоден и путь к границе

После изменений в законодательстве в процессе воинского учета исчезла такая категория граждан, как "ограниченно годные".

Но некоторые не прошли повторную военно-врачебную комиссию и фактически остаются именно в этом статусе.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он имеет статус "ограниченно годный" и не достиг 25-летнего возраста.

Мужчина поинтересовался, имеет ли он право выехать за пределы Украины во время действия военного положения.

"Да, Вас пропустят на границе, однако главное доехать до границы через блокпосты", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Мужчина пояснил, что имеет отсрочку как студент.

"Если отсрочка оформлена в "Резерв+", то Вы без проблем доедете до пункта пересечения", — подчеркнул юрист.

Ситуация на границе

Айвазян повторил, что на границе проблем у такого гражданина не будет.

"Что касается самого выезда, то имеете на это право до наступления Вам 22 лет включительно, несмотря на возможный статус "военнообязанный" и пригодность к прохождению военной службы", — резюмировал адвокат.

Поэтому наличие отсрочки и соответствующий возраст важнее прежнего статуса "ограниченно годный".

