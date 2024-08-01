Мобілізація обмежено придатного - чи треба повторно проходити ВЛК

Під час військово-лікарської комісії. Фото: "РБК-Україна"

Новий закон про мобілізацію скасував статус військовозобов’язаного "обмежено придатний". Після цього усі колишні обмежено придатні громадяни мають протягом дев’яти місяців пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Зміни у вітчизняному законодавстві анулювали статус військовозобов’язаних "обмежено придатний".

Цей статус був викреслений Законом України № 3621-9 від 21.03.2024. Усі військовозобов’язані, які мали цей статус до набрання чинності новим законом, мусять отримати новий статус.

Що робити колишнім обмежено придатним

Для цього громадяни, які до 2024 року були визнані "обмежено придатними", мають пройти повторну військово-лікарську комісію — для того, аби визначити новий ступінь придатності до військової служби.

Закон відводить для колишніх обмежено придатних дев’ять місяців, протягом яких вони мають пройти повторну ВЛК.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.