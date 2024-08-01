Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Обмежено придатні — що говорить закон про ВЛК для цієї категорії arrow

Обмежено придатні — що говорить закон про ВЛК для цієї категорії

1 серпня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація обмежено придатного - чи треба повторно проходити ВЛК
Під час військово-лікарської комісії. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Новий закон про мобілізацію скасував статус військовозобов’язаного "обмежено придатний". Після цього усі колишні обмежено придатні громадяни мають протягом дев’яти місяців пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

Читайте також:

Статус, який скасував новий закон

Зміни у вітчизняному законодавстві анулювали статус військовозобов’язаних "обмежено придатний".

Цей статус був викреслений Законом України № 3621-9 від 21.03.2024. Усі військовозобов’язані, які мали цей статус до набрання чинності новим законом, мусять отримати новий статус.

Що робити колишнім обмежено придатним

Для цього громадяни, які до 2024 року були визнані "обмежено придатними", мають пройти повторну військово-лікарську комісію — для того, аби визначити новий ступінь придатності до військової служби.

Закон відводить для колишніх обмежено придатних дев’ять місяців, протягом яких вони мають пройти повторну ВЛК.

Нагадаємо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

військовий облік мобілізація ВЛК військовозобов'язані обмежено придатні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:29 В Одесі стає свіжіше — синоптики дали прогноз погоди на завтра

05:22 Син викинув тіло матері у валізі в парку — чому суд не став його ув'язнювати

05:02 Літо майже все — чи встигли львів'яни відпочити

04:59 В ОП прокоментували інформацію про прибуття винищувачів F-16 в Україну

04:34 Неможлива річ виявилася можливою — у Литві підтвердили, що F-16 вже в Україні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

04:30 Обмежено придатні — що говорить закон про ВЛК для цієї категорії

04:29 Надзвичайний рівень небезпеки — синоптики застерегли про примхи спеки в перший день серпня

04:26 У Польщі український мікроавтобус потрапив під вантажівку — скільки людей постраждало

Оновлено

03:54 Повторна тривога в Києві та області — де виявили ударний дрон

Оновлено

03:37 Сильні вибухи в Київській області — в ОВА заявили про чергову атаку безпілотників

05:29 В Одесі стає свіжіше — синоптики дали прогноз погоди на завтра

05:22 Син викинув тіло матері у валізі в парку — чому суд не став його ув'язнювати

05:02 Літо майже все — чи встигли львів'яни відпочити

04:59 В ОП прокоментували інформацію про прибуття винищувачів F-16 в Україну

04:34 Неможлива річ виявилася можливою — у Литві підтвердили, що F-16 вже в Україні

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

04:30 Обмежено придатні — що говорить закон про ВЛК для цієї категорії

04:29 Надзвичайний рівень небезпеки — синоптики застерегли про примхи спеки в перший день серпня

04:26 У Польщі український мікроавтобус потрапив під вантажівку — скільки людей постраждало

Оновлено

03:54 Повторна тривога в Києві та області — де виявили ударний дрон

Оновлено

03:37 Сильні вибухи в Київській області — в ОВА заявили про чергову атаку безпілотників

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

29 липня 2024

18:43 Відпочинок в Одесі 2024 — скільки коштує тиждень біля моря

05:24 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінилась вартість житла наприкінці липня

Text

23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

Text

22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Text

18:40 Сазонов пояснив наслідки пітримки українцями ухилянтів від мобілізації

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

Text

16:07 Військовий Сазонов спрогнозував, коли можливі переговори з Росією

Text

14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина

Text

13:04 Нові версії вбивства Фаріон та потужний наліт дронів — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом