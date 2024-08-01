Мобилизация ограниченно годного – нужно ли повторно проходить ВЛК

Во время военно-врачебной комиссии. Фото: "РБК-Україна"

Новый закон о мобилизации отменил статус военнообязанного "ограниченно годный". После этого все бывшие ограниченно годные граждане должны в течение девяти месяцев пройти повторную военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Статус, отменивший новый закон

Изменения в отечественном законодательстве аннулировали статус военнообязанных "ограниченно годный".

Этот статус был вычеркнут Законом Украины №3621-9 от 21.03.2024. Все военнообязанные, имевшие этот статус до вступления в силу нового закона, должны получить новый статус.

Что делать прежним ограниченно пригодным

Для этого граждане, которые до 2024 года были признаны "ограниченно пригодными", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию для того, чтобы определить новую степень годности к военной службе.

Закон отводит для бывших ограниченно годных девять месяцев, в течение которых они должны пройти повторную ВВК.

Напомним, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется обжаловать решение военно-врачебной комиссии по состоянию военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.