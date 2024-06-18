Мобилизация ограниченно применимых, изменения в законе 2024 года

Ограниченно годные — что об этой категории говорит новый закон о мобилизации
Ограниченно годные военнообязанные должны обновить военно-учетные данные, как и все остальные граждане. Кроме того, эта категория военнообязанных должна пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Ограниченно годных больше нет
В Украине продолжается процесс мобилизации в особый период. Уже в ходе полномасштабной войны в национальном законодательстве произошли изменения.
Они, в частности, касаются тех военнообязанных, которые до войны получили статус "ограниченно годный". Этот статус был отменен.
Обновить дальше и пройти ВВК
Адвокат Сергей Айвазян подчеркнул, что таким гражданам необходимо обновить военно-учетные данные в период, определенный новым законом о мобилизации.
"Обновить данные вы должны до 18.07.2024 года. Для прохождения ВВК вы должны получить повестку", — подчеркнул юрист.
Напомним, что по новому закону о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным и остается только "годный" и "непригодный". Однако это не означает, что таких мужчин бросят на передовую, на самом деле их мобилизация должна учитывать ряд критериев.
Добавим, раньше мы писали, кто из мужчин в Украине может не проходить ВЛК.
Также мы сообщали, кто может уволиться из рядов ВСУ после года службы.
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