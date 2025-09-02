БОВП для ограниченно годных до 25 лет - когда должны проходить

Процесс базовой общей подготовки. Фото: village.com.ua

В украинских вузах начинается процесс базовой общей военной подготовки. Но те студенты, которые имели статус ограниченно годных, освобождают от прохождения БОВП.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

БОВП в украинских вузах

С осени 2025 года в украинских высших учебных заведениях стартует процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) студентов.

К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 25-летнего возраста и имел статус "ограниченно годный".

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить БОВП.

"Базовую военную службу проходят призывники", — отметил в ответе студенту адвокат Юрий Айвазян.

Будет ли проходить БОВП ограниченно годный студент

Что касается конкретного студента, то здесь, отметил юрист, есть один важный нюанс, связанный с тем, что он имел статус "ограниченно годный".

"Вы же, в свою очередь, являетесь военнообязанным и подлежащим мобилизации при условии отсутствия права на отсрочку", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому студент, который имел статус "ограниченно годный", не будет проходить базовую общую военную подготовку.

