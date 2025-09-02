Видео
Главная Мобилизация Ограниченно годный до 25 лет — должен ли пройти БОВП

Ограниченно годный до 25 лет — должен ли пройти БОВП

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 20:00
БОВП для ограниченно годных до 25 лет - когда должны проходить
Процесс базовой общей подготовки. Фото: village.com.ua

В украинских вузах начинается процесс базовой общей военной подготовки. Но те студенты, которые имели статус ограниченно годных, освобождают от прохождения БОВП.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

БОВП в украинских вузах

С осени 2025 года в украинских высших учебных заведениях стартует процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) студентов.

К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 25-летнего возраста и имел статус "ограниченно годный".

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить БОВП.

"Базовую военную службу проходят призывники", — отметил в ответе студенту адвокат Юрий Айвазян.

Будет ли проходить БОВП ограниченно годный студент

Что касается конкретного студента, то здесь, отметил юрист, есть один важный нюанс, связанный с тем, что он имел статус "ограниченно годный".

"Вы же, в свою очередь, являетесь военнообязанным и подлежащим мобилизации при условии отсутствия права на отсрочку", — подчеркнул Айвазян.

Поэтому студент, который имел статус "ограниченно годный", не будет проходить базовую общую военную подготовку.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое базовая общая военная подготовка, которая стартует в украинских вузах с 2025/26-го учебного года.

Добавим, мы сообщали о том, смогут ли студенты проходить БОВП без теории.

вузы студенты ограниченно пригодные призывник БОВП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
