БОВП для ограниченно годных до 25 лет - когда должны проходить

Ограниченно годный до 25 лет — должен ли пройти БОВП
В украинских вузах начинается процесс базовой общей военной подготовки. Но те студенты, которые имели статус ограниченно годных, освобождают от прохождения БОВП.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
БОВП в украинских вузах
С осени 2025 года в украинских высших учебных заведениях стартует процесс базовой общей военной подготовки (БОВП) студентов.
К юристам обратился гражданин, который еще не достиг 25-летнего возраста и имел статус "ограниченно годный".
Мужчина поинтересовался, нужно ли ему проходить БОВП.
"Базовую военную службу проходят призывники", — отметил в ответе студенту адвокат Юрий Айвазян.
Будет ли проходить БОВП ограниченно годный студент
Что касается конкретного студента, то здесь, отметил юрист, есть один важный нюанс, связанный с тем, что он имел статус "ограниченно годный".
"Вы же, в свою очередь, являетесь военнообязанным и подлежащим мобилизации при условии отсутствия права на отсрочку", — подчеркнул Айвазян.
Поэтому студент, который имел статус "ограниченно годный", не будет проходить базовую общую военную подготовку.
