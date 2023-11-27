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Ограниченно пригодных больше не будет — в Украине готовят изменения в закон

27 ноября 2023 18:24
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — ограниченную пригодность хотят отменить
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: Facebook/ООТЦК и СП
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Как известно, Верховная Рада Украины готовит крупный законопроект, предусматривающий внесение существенных изменений в процессы мобилизации военнообязанных граждан. Документ планируется зарегистрировать в парламенте до конца ноября, а рассмотреть в первом чтении — до середины декабря. Сейчас депутаты раскрывают некоторые главные нововведения, которые будут действовать в случае принятия закона.

Так, по словам заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народной депутатки Марьяны Безуглой, этот документ должен урегулировать многие вопросы, которые накопились за почти два года полномасштабного вторжения. В частности, законопроект отменяет термин "ограниченная пригодность". Пишет издание "Forbes Украина".

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Так, если это изменение будет принято, то по результатам военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанные украинцы будут получать только следующие выводы: либо годный, либо не годный к прохождению военной службы.

"Категория "ограниченно пригодный" порождала только коррупционные риски и манипуляции", — заявила Безугла.

 

Мобилизация в Украине — ограниченную пригодность хотят отменить
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: Facebook/ООТЦК и СП

Следует заметить, что в случае принятия такого решения все военнообязанные мужчины, получившие заключение "ограниченно пригодный", будут автоматически получать статус "пригодного". Однако в таком выводе все еще должно быть указано, какие именно виды службы противопоказаны лицу, из-за имеющихся проблем со здоровьем.

Пока не известно, будет ли принято соответствующее решение. Однако некоторые юристы убеждены, что различие понятий следует оставить.

В частности, по мнению Евгении Рябеки, если совсем убрать понятие "ограниченно пригодный", есть риск "выйти за рамки конституционных прав человека, прав на охрану жизни и здоровья".

Раньше мы писали, кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, какие в настоящее время вакансии предлагают в ВСУ ограниченно пригодным военным.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать полицейского в 2023 году и планируют ли изменения в законодательстве.

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