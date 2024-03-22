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Ограниченно пригодных сравнили с уклонистами — что будет, если не явиться на ВЛК

22 марта 2024 16:18
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
ВЛК для ограниченно пригодных – что будет с теми, кто не придет
Прохождение ВЛК. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Статус "ограниченно годный" в Украине был отменен, за соответствующий законопроект проголосовал парламент. Теперь, как только президент подпишет документ, мужчины с таким статусом должны пройти ВЛК, чтобы получить новый. Сделать это нужно в течение 9 месяцев.

Что будет, если не явиться на медицинский осмотр, в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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"Законом не определены санкции за неявку в ВЛК после истечения 9 месяцев и не предложено внесение изменений в КУоАП. Однако следует учесть тот факт, что за нарушение статьи 210-1 КУоАП (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) предусмотрена административная ответственность", — сказала юристка.

Следовательно, украинцы могут получить штраф в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а должностные лица — от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

Также, по словам юриста, военнообязанным может грозить уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявила, что мужчины, которых признали ограниченно годными к военной службе, должны будут повторно пройти военно-врачебную комиссию. По ее словам, это связано с тем, что такого статуса уже нет.

Добавим, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин. Однако законом предусмотрены категории граждан, которые не могут проходить военную службу по болезни даже во время особого периода. В частности, из-за болезней глаз или кожи.

Также мы писали, что некоторые категории граждан могут лишиться права на отсрочку от военного призыва согласно новому законопроекту о мобилизации.

закон
мобилизация
ВРУ
юрист
уклонисты

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