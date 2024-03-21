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З якими хворобами ока звільнять від мобілізації до ЗСУ — повний список та нюанси

21 березня 2024 18:03
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — з якими хворобами ока не беруть до лав ЗСУ
Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків. Проте, законом передбачені категорії громадян, які не можуть проходити військову службу через хворобу навіть під час особливого періоду. Зокрема через хвороби ока.

Так, ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також наказом Міноборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України" визначено перелік хвороб очей, які є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації.

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Тож, відповідно до вказаних документів, чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку, якщо у нього виявили: 

  • виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій;
  • хвороби усіх частин ока, придаткового апарату на обох очах з частими загостреннями чи зниженням зорових функцій, що прогресує — рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва;
  • відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології;
  • глаукома у важкій стадії;
  • стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;
  • короткозорість чи далекозорість ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр чи астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;
  • гострота зору нижче 0,1 або сліпота;
  • відсутнє очне яблуко при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гостроті зору обох очей 0,2 і нижче.

 

Хвороби, з якими не беруть до армії — хвороби органів зору
Військовозобов'язаний проходить медкомісію. Фото: google.com

При цьому слід враховувати, що ВЛК визнає придатними до військової служби чоловіків, у яких діагностовано:

  • легку форму глаукоми;
  • короткозорість чи далекозорість до 6,0 дптр;
  • астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції до 3,0 дптр;
  • порушення кольоровідчуття — дихромазія, аномальна трихромазія.

Раніше ми писали, які хвороби шкіри звільняють від мобілізації до лав ЗСУ. 

Нагадаємо, ми повідомляли, з цими хворобами нервової системи не призивають на військову службу.

Також ми інформували, чи можна отримати відстрочку від мобілізації через депресію

ЗСУ
здоров'я
хвороба
мобілізація
ВЛК
очі

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