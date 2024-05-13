Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Обслуговуючі компанії передають дані про мешканців будинків до ТЦК arrow

Обслуговуючі компанії передають дані про мешканців будинків до ТЦК

13 травня 2024 00:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
ОСББ складають списки військовозобов’язаних для ТЦК
Люди зібрались біля свого житлового будинку. Фото ілюстративне: brovary.net.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Ще у квітні цього року в мережі з'явилась копія звернення, в якому Печерська районна адміністрація Києва закликає керівників ОСББ, ЖБК та ОСН скласти списки військовозобов’язаних, які проживають у Печерському районі столиці. А потім переслати дані ТЦК. 

Про це повідомляє ТСН

Читайте також:
Райадміністрації складають списки військовозобов'язаних
Скриншот з Telegram/Труха

Списки складають на законних підставах 

Аби дізнатись, правдива ця інформація чи ні, журналісти ТСН звернулись із запитами до КМДА та Міноборони України.

"Запит щодо дій районних ТЦК та СП поза межами компетенції Київської міської військової адміністрації. За словами представників пресслужби КМВА, це питання варто адресувати до Міністерства оборони України", — цитує ТСН відповідь КМДА.

У МОУ теж не дали чіткої відповіді і порадили звернутись до Генштабу ЗСУ, оскільки там більше знають про тонкощі мобілізації.

В Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ пояснили, що ТЦК підпорядковуються оперативним командуванням, а загальне керівництво здійснює командування Сухопутних військ ЗСУ. І заявили: звернення райадміністрацій до керуючих компаній, які займаються обслуговуванням житлових будинків, законне.

"Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №65/2022 "Про загальну мобілізацію" п.п.1 п.8 постановлено місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з ТЦК та СП, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини", — повідомили в Управлінні зав’язків з громадськістю ЗСУ.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, як буде діяти норма щодо вилучення у населення транспортних засобів на потреби Збройних сил України.

Раніше ми писали, з якими хворобами можуть призвати до армії в рамках мобілізаційної кампанії.

Київ
війна
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина