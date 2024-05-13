ОСББ складають списки військовозобов’язаних для ТЦК

Люди зібрались біля свого житлового будинку. Фото ілюстративне: brovary.net.ua

Ще у квітні цього року в мережі з'явилась копія звернення, в якому Печерська районна адміністрація Києва закликає керівників ОСББ, ЖБК та ОСН скласти списки військовозобов’язаних, які проживають у Печерському районі столиці. А потім переслати дані ТЦК.

Про це повідомляє ТСН.

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Скриншот з Telegram/Труха

Списки складають на законних підставах

Аби дізнатись, правдива ця інформація чи ні, журналісти ТСН звернулись із запитами до КМДА та Міноборони України.

"Запит щодо дій районних ТЦК та СП поза межами компетенції Київської міської військової адміністрації. За словами представників пресслужби КМВА, це питання варто адресувати до Міністерства оборони України", — цитує ТСН відповідь КМДА.

У МОУ теж не дали чіткої відповіді і порадили звернутись до Генштабу ЗСУ, оскільки там більше знають про тонкощі мобілізації.

В Управлінні зв’язків з громадськістю ЗСУ пояснили, що ТЦК підпорядковуються оперативним командуванням, а загальне керівництво здійснює командування Сухопутних військ ЗСУ. І заявили: звернення райадміністрацій до керуючих компаній, які займаються обслуговуванням житлових будинків, законне.

"Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №65/2022 "Про загальну мобілізацію" п.п.1 п.8 постановлено місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з ТЦК та СП, за участю органів місцевого самоврядування та із залученням підприємств, установ та організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців організувати та забезпечити в установленому порядку своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини", — повідомили в Управлінні зав’язків з громадськістю ЗСУ.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли, як буде діяти норма щодо вилучення у населення транспортних засобів на потреби Збройних сил України.

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