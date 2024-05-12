Вилучення авто для ЗСУ — в Міноборони роз'яснили, як відбуватиметься процес

Транспортні засоби для ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInform

Верховна Рада України у квітні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Він містить в собі норму, яка стосується вилучення транспортних засобів на потреби Збройних сил України.

Як це відбуватиметься, пояснив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

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Вилучення автомобілів на потреби ЗСУ

За словами Лазуткіна, військово-транспортний обов'язок встановлюється з метою задоволення потреб ЗСУ та інших формувань на особливий період транспортними засобами. Це стосується і водних засобів та техніки, зокрема тракторів, самохідних сільськогосподарських дорожньо-будівельних машин та сільськогосподарської техніки.

"Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, цетнральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів на підставі рішень місцевих держадміністрацій", — зазначив представник МО.

Він зауважив, що приймання-передача транспортних засобів під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюється на підставі відповідних актів. А повернення — протягом 30 календарних днів.

Раніше народний депутат України та член комітету з національної безпеки Федір Веніславський зазначив, що конфіскація автомобілів у час воєнного стану не суперечить Конституції. Влада має право на тимчасове обмеження володіння майном, що включає й автомобілі.

Крім того, він роз'яснив, які саме автомобілі забиратимуть на потреби Збройних сил.

Також адвокат Сергій Савинський роз’яснив, як саме буде проходити мобілізація авто.