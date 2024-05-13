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Обслуживающие компании передают данные о жильцах домов в ТЦК

13 мая 2024 00:31
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
ОСМД составляют списки военнообязанных для ТЦК
Люди собрались у своего многоквартирного дома. Фото иллюстративное: brovary.net.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Еще в апреле этого года в сети появилась копия обращения, в котором Печерская районная администрация Киева призывает руководителей ОСМД, ЖСК и ОСН составить списки военнообязанных, проживающих в Печерском районе столицы. А затем переслать данные ТЦК.

Об этом сообщает ТСН.

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Скриншот из Telegram/Труха

Списки составляют на законных основаниях

Чтобы узнать правдива эта информация или нет, журналисты ТСН обратились с запросами в КГГА и Минобороны Украины.

"Запрос о действиях районных ТЦК и СП вне пределов компетенции Киевской городской военной администрации. По словам представителей пресс-службы КГВА, этот вопрос следует адресовать в Министерство обороны Украины", — цитирует ТСН ответ КГГА.

В МОУ тоже не дали четкого ответа и посоветовали обратиться в Генштаб ВСУ, поскольку там больше знают о тонкостях мобилизации.

В Управлении по связям с общественностью ВСУ объяснили, что ТЦК подчиняются оперативным командованиям, а общее руководство осуществляет командование Сухопутных войск ВСУ. И заявили: обращение райадминистраций к управляющим компаниям, занимающимся обслуживанием жилых домов, законно.

"Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года №65/2022 "Про общую мобилизацию" п.п.1 п.8 постановлено местным органам исполнительной власти во взаимодействии с ТЦК и СП, с участием органов местного самоуправления и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц-предпринимателей организовать и обеспечить в установленном порядке своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части", — сообщили в Управлении по связям с общественностью ВСУ.

Напомним, в Минобороны рассказали, как будет действовать норма об изъятии у населения транспортных средств на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, с какими заболеваниями могут призвать в армию в рамках мобилизационной кампании.

Киев
война
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

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