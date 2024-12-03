Обязаны ли военнообязанные самостоятельно идти на ВВК до 5 февраля

Медицинское освидетельствование. Фото: УНИАН

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №1487 и статьей 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане, подлежащие мобилизации, должны выполнять определенные обязанности. Однако новые разъяснения свидетельствуют, что обязательства по самостоятельной явке на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) регламентируется только при условии, указанном в документах, полученных гражданами.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.

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У юриста поинтересовались должен человек, имеющий пожизненную инвалидность, статус ограниченно-пригодного и отсрочку от мобилизации самостоятельно до 5 февраля пройти ВВК или ждать отсрочку.

Юрист объяснил, что согласно Постановлению №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны появляться в территориальные центры комплектования (ТЦК) или другие соответствующие органы только в случаях, если это указано в вызовах, таких как повестки или мобилизационные распоряжения.

Это касается явки для:

взятие на военный учет;

прохождение медицинского осмотра;

определение назначения на особый период;

оформление военно-учетных документов;

направление на подготовку или специальное собрание.

Эти действия должны производиться исключительно по вызову и в сроки, указанные в полученных документах.

Юрист в разъяснениях подчеркнул, что граждане не обязаны самостоятельно инициировать явку для прохождения ВВК без соответствующего вызова. Другими словами, обязанность по прохождению медицинского осмотра возникает только при наличии официального документа, определяющего место, время и причину явки.

Важно понимать, что невыполнение требований по явке по вызову является нарушением и может привести к административной или уголовной ответственности. Однако инициативная явка без получения повестки или иного документа не предусмотрена законом и не является обязательной.

Напомним, юрист объяснил, как статус "ограниченно подходящий" в настоящее время влияет на бронирование от мобилизации. Также правительство изменило некоторые положения по ВЛК — юристы разъяснили важные нюансы.