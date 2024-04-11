Очільник фонду Повернись живим заявив, що мобілізація повинна бути з 20 років

Очільник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Фото: скриншот з відео

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що мобілізація повинна бути з 20 років. За його словами, країна втратила надто багато часу.

Про це Тарас Чмут розповів для "Української правди" у четвер, 11 квітня.

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Мобілізація з 20 років

"Мобілізація має бути з 20 років. Ми надто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність та почати з цим щось робити", — наголосив Чмут.

Інакше, за його словами, ці всі сотні тисяч загиблих та скалічених людей — даремні.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Однак працівники деяких підприємств можуть отримати бронювання та уникнути призову.

Також 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, опікуни та усиновителі тепер мають право не тільки на отримання відстрочки, але й на повне звільнення від військової служби.