Руководитель фонда Вернись живым заявил, что мобилизация должна быть с 20 лет

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Фото: скриншот с видео

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что мобилизация должна быть с 20 лет. По его словам, страна потеряла слишком много времени.

Об этом Тарас Чмут рассказал для "Украинской правды" в четверг, 11 апреля.

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Мобилизация с 20 лет

"Мобилизация должна быть с 20 лет. Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать", — подчеркнул Чмут.

Иначе, по его словам, все эти сотни тысяч погибших и искалеченных людей — бесполезны.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако работники некоторых предприятий могут получить бронирование и избежать призыва.

Также 11 апреля Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Согласно ему, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.