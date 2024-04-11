Руководитель фонда Вернись живым заявил, что мобилизация должна быть с 20 лет
Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что мобилизация должна быть с 20 лет. По его словам, страна потеряла слишком много времени.
Об этом Тарас Чмут рассказал для "Украинской правды" в четверг, 11 апреля.
Мобилизация с 20 лет
"Мобилизация должна быть с 20 лет. Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны повернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать", — подчеркнул Чмут.
Иначе, по его словам, все эти сотни тысяч погибших и искалеченных людей — бесполезны.
Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако работники некоторых предприятий могут получить бронирование и избежать призыва.
Также 11 апреля Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации. Согласно ему, опекуны и усыновители теперь имеют право не только на получение отсрочки, но и на полное освобождение от военной службы.
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