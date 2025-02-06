Мобілізація в Україні 2025 — хто з осіб з інвалідністю може потрапити до ЗСУ

Військовозобов'язаний чоловік в ТЦК та СП. Фото: facebook.com/120tro.vin

В Україні чоловіки, які мають інвалідність І, II або III групи мають право на відстрочку від мобілізації або можуть бути виключені з військового обліку за висновком військово-лікарської комісії. Такі особи не підлягають обов'язковій мобілізації, але можуть вступити до лав Збройних Сил за власним бажанням, підписавши контракт.

Хто саме з чоловіків з інвалідністю може потрапити до лав ЗСУ та за яких підстав, розповідаємо далі у матеріалі.

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Так, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни України, які законно набули статусу інвалідності, за жодних обставин не можуть бути примусово мобілізовані. Це стосується усіх груп.

Водночас вони мають право підписати контракт із ЗСУ, за умови, що військово-лікарська комісія визнає їх придатними до військової служби. Це особи, які мають легкі форми захворювань, зазвичай III група інвалідності. Особи, які не мають кінцівку, мають тяжкі порушення функцій організму, можуть бути виключені з військового обліку, в такому разі їх не можуть взяти на службу навіть за контрактом.

При цьому слід враховувати, що осіб з інвалідністю не завжди виключають з військового обліку, адже інвалідність не означає повну непридатність до служби.

Тож, особам з інвалідністю, які перебувають на військовому обліку, необхідно оформити законну відстрочку, надавши ТЦК певний пакет документів.

Якщо особа з інвалідністю проігнорувала цей крок і не оформила офіційну відстрочку, то може потрапити в армію. Проте, навіть у такому разі з лав ЗСУ можна буде звільнитися за підстави наявності групи інвалідності.

Раніше ми повідомляли, коли ТЦК може оштрафувати чоловіка з інвалідністю.

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