Мобилизация в Украине 2025 — кто из лиц с инвалидностью может попасть в ВСУ

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: facebook.com/120tro.vin

В Украине мужчины, которые имеют инвалидность I, II или III группы имеют право на отсрочку от мобилизации или могут быть исключены с военного учета по заключению военно-врачебной комиссии. Такие лица не подлежат обязательной мобилизации, но могут вступить в ряды Вооруженных Сил по собственному желанию, подписав контракт.

Кто именно из мужчин с инвалидностью может попасть в ряды ВСУ и на каких основаниях, рассказываем далее в материале.

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Так, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины, которые законно получили статус инвалидности, ни при каких обстоятельствах не могут быть принудительно мобилизованы. Это касается всех групп.

В то же время они имеют право подписать контракт с ВСУ, при условии, что военно-врачебная комиссия признает их пригодными к военной службе. Это лица, имеющие легкие формы заболеваний, обычно III группа инвалидности. Лица, которые не имеют конечность, имеют тяжелые нарушения функций организма, могут быть исключены из воинского учета, в таком случае их не могут взять на службу даже по контракту.

При этом следует учитывать, что лиц с инвалидностью не всегда исключают с воинского учета, ведь инвалидность не означает полную непригодность к службе.

Поэтому, лицам с инвалидностью, состоящим на воинском учете, необходимо оформить законную отсрочку, предоставив ТЦК определенный пакет документов.

Если лицо с инвалидностью проигнорировало этот шаг и не оформило официальную отсрочку, то может попасть в армию. Однако даже в таком случае из рядов ВСУ можно будет уволиться на основании наличия группы инвалидности.

Ранее мы сообщали, когда ТЦК может оштрафовать мужчину с инвалидностью.

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