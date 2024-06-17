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Одну категорію українців не направлятимуть служити на передову — кого стосується

17 червня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кого з чоловіків не відправлятимуть на передову
Призов українських чоловіків на військову службу. Фото: zoda.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, адже країна-окупант росія не планує припиняти свою збройну агресію. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу до лав ЗСУ. Після підготовки більшість військових направляють на передову, щоб захищати країну від окупантів. 

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Проте є категорія громадян, яку відправити на фронт не можуть. Про це повідомляє Міністерство оборони України на порталі Army.gov.ua.

Так, на початку травня 2024 року в Україні набув чинності закон, який скасовує статус "обмежено придатний". Таким чином, усі військовозобов'язані громадяни, які раніше його мали, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як і раніше, ВЛК встановлюватиме ступінь придатності, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони. 

Висновки комісії визначать новий статус придатності до військової служби. Для багатьох це може означати визнання придатними до служби, хоча й з деякими обмеженнями через стан здоров'я.

Деяких осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний", визнаватимуть непридатними з виключенням з військового обліку. Коли інші отримуватимуть висновок "придатний до служби, але з обмеженнями через стан здоров'я".

Таких осіб хоч і мобілізуватимуть, але не направлятимуть на передову. Тобто не направлять служити до високомобільних десантних військ, плавскладу або морської піхоти, де фізичні навантаження та вимоги до стану здоров'я є найвищими.

 

Мобілізація в Україні — кого з чоловіків не відправлятимуть на передову
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Якщо за результатами проходження ВЛК особа визнається придатною до служби, але з обмеженнями через стан здоров'я, її можуть направити на службу в:

  1. Медичні підрозділи.
  2. Логістичні підрозділи.
  3. Підрозділи зв'язку (забезпечення надійного зв'язку між різними частинами армії та штабами).
  4. Підрозділи забезпечення та оперативного забезпечення (підтримують боєздатність армії, забезпечують матеріально-технічне постачання, ремонт техніки та іншого обладнання).
  5. ТЦК та СП. 
  6. Вищі військові навчальні заклади (особи можуть бути залучені до викладацької діяльності або адміністративної роботи у військових академіях та інститутах). 
  7. Навчальні центри (підготовка новобранців, підвищення кваліфікації військовослужбовців).

Раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби.

Також ми інформували, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ. 

фронт
мобілізація
ВЛК
ЗСУ
обмежено придатні

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