Мобілізація в Україні — кого з чоловіків не відправлятимуть на передову

Одну категорію українців не направлятимуть служити на передову — кого стосується
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, адже країна-окупант росія не планує припиняти свою збройну агресію. Військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу до лав ЗСУ. Після підготовки більшість військових направляють на передову, щоб захищати країну від окупантів.
Проте є категорія громадян, яку відправити на фронт не можуть. Про це повідомляє Міністерство оборони України на порталі Army.gov.ua.
Так, на початку травня 2024 року в Україні набув чинності закон, який скасовує статус "обмежено придатний". Таким чином, усі військовозобов'язані громадяни, які раніше його мали, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).
Як і раніше, ВЛК встановлюватиме ступінь придатності, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони.
Висновки комісії визначать новий статус придатності до військової служби. Для багатьох це може означати визнання придатними до служби, хоча й з деякими обмеженнями через стан здоров'я.
Деяких осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний", визнаватимуть непридатними з виключенням з військового обліку. Коли інші отримуватимуть висновок "придатний до служби, але з обмеженнями через стан здоров'я".
Таких осіб хоч і мобілізуватимуть, але не направлятимуть на передову. Тобто не направлять служити до високомобільних десантних військ, плавскладу або морської піхоти, де фізичні навантаження та вимоги до стану здоров'я є найвищими.
Якщо за результатами проходження ВЛК особа визнається придатною до служби, але з обмеженнями через стан здоров'я, її можуть направити на службу в:
- Медичні підрозділи.
- Логістичні підрозділи.
- Підрозділи зв'язку (забезпечення надійного зв'язку між різними частинами армії та штабами).
- Підрозділи забезпечення та оперативного забезпечення (підтримують боєздатність армії, забезпечують матеріально-технічне постачання, ремонт техніки та іншого обладнання).
- ТЦК та СП.
- Вищі військові навчальні заклади (особи можуть бути залучені до викладацької діяльності або адміністративної роботи у військових академіях та інститутах).
- Навчальні центри (підготовка новобранців, підвищення кваліфікації військовослужбовців).
Раніше ми писали, хто з чоловіків в Україні може не проходити ВЛК.
Нагадаємо, ми повідомляли, хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби.
Також ми інформували, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ.
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