Мобилизация в Украине — кого из мужчин не будут отправлять на передовую

Одну категорию украинцев не будут направлять на передовую — кого касается
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, ведь страна-оккупант россия не планирует прекращать свою вооруженную агрессию. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу в ряды ВСУ. После подготовки большинство военных направляется на передовую, чтобы защищать страну от оккупантов.
Однако есть категория граждан, которую отправить на фронт не могут. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на портале Army.gov.ua.
Так, в начале мая 2024 года в Украине вступил в силу закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный". Таким образом, все военнообязанные граждане, которые раньше его имели, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).
По-прежнему ВВК будет устанавливать степень годности, руководствуясь расписанием болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны.
Выводы комиссии определят новый статус пригодности к военной службе. Для многих это может означать признание пригодным к службе, хотя и с некоторыми ограничениями из-за состояния здоровья.
Некоторых лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный", будут признавать непригодными с исключением из военного учета. Когда другие будут получать вывод "пригоден к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья".
Таких лиц хотя и будут мобилизовать, но не будут направлять на передовую. То есть не направят служить к высокомобильным десантным войскам, плавсоставу или морской пехоте, где физические нагрузки и требования к состоянию здоровья наивысшие.
Если по результатам прохождения ВВК лицо признается пригодным к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья, его могут направить на службу в:
- Медицинские подразделения.
- Логистические подразделения.
- Подразделения связи (обеспечение надежной связи между разными частями армии и штабами).
- Подразделения обеспечения и оперативного обеспечения (поддерживают боеспособность армии, обеспечивают материально-техническое снабжение, ремонт техники и другого оборудования).
- ТЦК и СП.
- Высшие военные учебные заведения (лица могут быть вовлечены в преподавательскую деятельность или административную работу в военных академиях и институтах).
- Обучающие центры (подготовка новобранцев, повышение квалификации военнослужащих).
Ранее мы писали, кто из мужчин в Украине может не проходить ВВК.
Напомним, мы сообщали, кто может уволиться из рядов ВСУ после года службы.
Также мы информировали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!