Мобилизация в Украине — кого из мужчин не будут отправлять на передовую

Призыв украинских мужчин на военную службу. Фото: zoda.gov.ua

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, ведь страна-оккупант россия не планирует прекращать свою вооруженную агрессию. Военнообязанных мужчин призывают на военную службу в ряды ВСУ. После подготовки большинство военных направляется на передовую, чтобы защищать страну от оккупантов.

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Однако есть категория граждан, которую отправить на фронт не могут. Об этом сообщает Министерство обороны Украины на портале Army.gov.ua.

Так, в начале мая 2024 года в Украине вступил в силу закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный". Таким образом, все военнообязанные граждане, которые раньше его имели, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

По-прежнему ВВК будет устанавливать степень годности, руководствуясь расписанием болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны.

Выводы комиссии определят новый статус пригодности к военной службе. Для многих это может означать признание пригодным к службе, хотя и с некоторыми ограничениями из-за состояния здоровья.

Некоторых лиц, ранее имевших статус "ограниченно пригодный", будут признавать непригодными с исключением из военного учета. Когда другие будут получать вывод "пригоден к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья".

Таких лиц хотя и будут мобилизовать, но не будут направлять на передовую. То есть не направят служить к высокомобильным десантным войскам, плавсоставу или морской пехоте, где физические нагрузки и требования к состоянию здоровья наивысшие.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Если по результатам прохождения ВВК лицо признается пригодным к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья, его могут направить на службу в:

Медицинские подразделения. Логистические подразделения. Подразделения связи (обеспечение надежной связи между разными частями армии и штабами). Подразделения обеспечения и оперативного обеспечения (поддерживают боеспособность армии, обеспечивают материально-техническое снабжение, ремонт техники и другого оборудования). ТЦК и СП. Высшие военные учебные заведения (лица могут быть вовлечены в преподавательскую деятельность или административную работу в военных академиях и институтах). Обучающие центры (подготовка новобранцев, повышение квалификации военнослужащих).

Ранее мы писали, кто из мужчин в Украине может не проходить ВВК.

Напомним, мы сообщали, кто может уволиться из рядов ВСУ после года службы.

Также мы информировали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.