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Одну категорію військових хочуть звільнити зі служби — зміни до закону

18 жовтня 2024 18:58
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Демобілізація в Україні — хто з військових зможе звільнитися за новим законом
Тернопільський зональний відділ ВСП. Ілюстративне фото: teren.in.ua
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні триває повномасштабна війна з росією. Українські захисники та захисниці боронять на фронті нашу державу. На жаль у цих умовах провести повну демобілізацію не можливо. Втім, військові можуть розраховувати на відпустки або ротації. Крім цього звільнитися зі служби можна за певними сімейними обставинами або за станом здоров'я. Наразі право на звільнення може отримати ще одна категорія військовослужбовців. 

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Деякі деталі розповів народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Так, за його словами, Міністерство оборони України,  схвалило законопроєкт, що стосується звільнення зі служби військовослужбовців ЗСУ, які втратили неповнорідних братів або сестер під час війни.

Нова ініціатива є продовженням попередніх рішень, які надавали таким громадянам право на відстрочку.

Законопроєкт №11531 тепер передбачає можливість повного звільнення з армії для тих, хто втратив своїх рідних у результаті війни.

 

Демобілізація в Україні — хто з військових отримає право на звільнення за новим законом
Офіційний документ Міністерства оборони. Фото:  Олексій Гончаренко/Telegram

Це важливий крок, спрямований на підтримку тих, хто зазнав значних особистих втрат під час боротьби з російською агресією.

Завдяки цьому законопроєкту, військовослужбовці зможуть отримати справедливі умови для завершення своєї служби, враховуючи складні життєві обставини.

Нагадаємо, 21 серпня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №11391, який передбачає надання відстрочки від мобілізації громадянам, чиї близькі родичі, зокрема й неповнорідні брат чи сестра, загинули або зникли безвісти, беручи участь у бойових діях під час дії воєнного стану.

Раніше ми писали, які підстави для звільнення з лав ЗСУ діють 2024 року.

Також ми повідомляли, чи можуть демобілізуватися чоловіки до 25 років.

зміни ЗСУ військові закон звільнення демобілізація

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