Демобилизация в Украине — кто из военных сможет уволиться по новому закону

Тернопольский зональный отдел ВСП. Иллюстративное фото: teren.in.ua

В Украине идет полномасштабная война с россией. Украинские защитники и защитницы отстаивают на фронте наше государство. К сожалению, в этих условиях провести полную демобилизацию невозможно. Впрочем, военные могут рассчитывать на отпуска или ротацию. Кроме этого уволиться со службы можно по определенным семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья. А сейчас право на увольнение может получить еще одна категория военнослужащих.

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Некоторые детали рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Так, по его словам, Министерство обороны Украины одобрило законопроект, касающийся увольнения со службы военнослужащих ВСУ, потерявших неполнородных братьев или сестер во время войны.

Новая инициатива является продолжением предыдущих решений, предоставляющих таким гражданам право на отсрочку.

Законопроект №11531 теперь предусматривает возможность полного увольнения из армии для тех, кто потерял своих родных в результате войны.

Официальный документ. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Это важный шаг, направленный на поддержку тех, кто понес значительные личные потери во время борьбы с российской агрессией.

Благодаря этому законопроекту военнослужащие смогут получить справедливые условия для завершения своей службы, учитывая сложные жизненные обстоятельства.

Напомним, 21 августа депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №11391, предусматривающий предоставление отсрочки от мобилизации гражданам, чьи близкие родственники, в том числе и неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести, участвуя в боевых действиях во время действия военного положения.

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