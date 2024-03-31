Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Офицер ВСУ назвал приоритетную задачу по мобилизации в Украине arrow

Офицер ВСУ назвал приоритетную задачу по мобилизации в Украине

31 марта 2024 05:12
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Офицер ВСУ назвал приоритетную задачу по мобилизации в Украине
Военные ВСУ. Фото: Dnepr express
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Украине не прекращается проведение мобилизации из-за нехватки ресурсов. Людей не хватает на фронте.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил и военный бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец в эфире "24 канала" .

Читайте также:

Какая главная задача мобилизации

По словам военного, мобилизация остро необходима для замены пополнения бригад, которые на защите Украины и находятся на фронте уже два года. Это, как говорит военный, важнейшая задача.

Тарас Березовец заявил, что немало военных с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину бывали на ротации или в отпуске на короткий срок. Впрочем, среди военных есть и те, кто не был на ротации вообще. Военный отметил, что постоянное пребывание на фронте тяжело даже для очень физически развитого и здорового человека.

Мобилизация в Украине 2024

Напомним, что ветеран войны Евгений Дикий заявил, что вероятно Россия начнет большое наступление летом и Украина к этому не готова из-за нехватки ресурсов .

Ранее нардепы Верховной Рады Украины 7 февраля поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации. По новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный" - что значит, читайте в материале .

ВСУ
украинцы
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК