Офицер ВСУ назвал приоритетную задачу по мобилизации в Украине
В Украине не прекращается проведение мобилизации из-за нехватки ресурсов. Людей не хватает на фронте.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил и военный бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец в эфире "24 канала" .
Какая главная задача мобилизации
По словам военного, мобилизация остро необходима для замены пополнения бригад, которые на защите Украины и находятся на фронте уже два года. Это, как говорит военный, важнейшая задача.
Тарас Березовец заявил, что немало военных с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину бывали на ротации или в отпуске на короткий срок. Впрочем, среди военных есть и те, кто не был на ротации вообще. Военный отметил, что постоянное пребывание на фронте тяжело даже для очень физически развитого и здорового человека.
Мобилизация в Украине 2024
Напомним, что ветеран войны Евгений Дикий заявил, что вероятно Россия начнет большое наступление летом и Украина к этому не готова из-за нехватки ресурсов .
Ранее нардепы Верховной Рады Украины 7 февраля поддержали в первом чтении законопроект о мобилизации. По новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный" - что значит, читайте в материале .
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