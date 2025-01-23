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Оформление отсрочки для студентов — нужно ли проходить ВВК

23 января 2025 18:32
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — должны ли студенты проходить ВВК для оформления отсрочки
Студенты проходят тест на паре. Фото: zmist.pl.ua
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине все студенты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения, имеют право оформить отсрочку от мобилизации. Однако, в то же время они обязаны выполнять все требования законодательства о военном учете.

Обязывает ли закон студента проходить военно-врачебную комиссию, чтобы оформить отсрочку и что будет за отказ, рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "Факти ICTV".

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Как отметила правозащитница, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №560, военнообязанных лиц, имеющих право на отсрочку, на ВВК не направляют.

Так, в пункте 63 данного постановления указано, что военнообязанные, обратившиеся в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе до принятия решения относительно отсрочки соответствующей комиссией.

Так что, если есть соответствующее направление, то ВВК гражданину необходимо проходить именно после рассмотрения заявления на получение отсрочки.

 

Мобилизация в Украине 2025 - должны ли студенты проходить ВВК для оформления отсрочки
Военнообязанный проходит ВВК. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Адвокат заметила, что здесь следует учитывать один важный нюанс — наличие у лица актуального заключения медкомиссии.

Суть в том, что согласно вышеупомянутому постановлению, военнообязанные во время военного положения должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. А лица, которые были признаны "ограниченно пригодными", должны были пройти повторную ВВК до 5 февраля 2025 года.

То есть, если заключение ВВК о пригодности было получено несколько лет назад или же человек вообще ни разу не проходил медкомиссию, после 5 февраля это может быть расценено как нарушение правил военного учета. Соответственно будет грозить штраф. И пока лицо не оплатит этот штраф, оно не сможет оформить отсрочку.

"В законе действительно есть определенные пробелы, ведь указано, что до 5 февраля 2025 года должны пройти ВВК лица, признанные ограниченно пригодными. Но в законе не говорится, что делать тем, у кого вообще нет ВВК. Поэтому я не исключаю возможности, что такого студента могут оштрафовать, и в результате он не сможет оформить отсрочку, пока не оплатит штраф", — объяснила Екатерина Анищенко.

Адвокат добавила, военнообязанные не могут отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии, ведь за отказ от выполнения своих военных обязанностей предусмотрена административная ответственность, согласно ч. 2 ст. 210-1 КУоАП. Размер штрафа за такое правонарушение составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы писали, как учителю оформить отсрочку от призыва на военную службу.

Напомним, мы сообщали, как долго комиссия ТЦК принимает решение о предоставлении отсрочки.

Также мы информировали, как действовать военнообязанному, которого мобилизуют несмотря на поданные документы на отсрочку.

студенты мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП

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