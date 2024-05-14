Чи повинні йти до ТЦК військовозобов'язані з бронюванням — відповідь Міноборони

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: Генштаб

Новий закон про мобілізацію набере чинність вже 18 травня й військовозобов’язані особи повинні будуть оновити свої дані в Територіальних центрах комплектування. З’явитися до ТЦК мають і особи з бронюванням.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у вівторок, 14 травня.

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"Прибути до ТЦК так (потрібно, — Ред.). Тому що закон, який набуде чинності з 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свою дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП прийти. Тобто є три варіанти принаймні", — заявив військовий.

Лазуткін також зазначив, що особи, які не мають права на бронювання, але мають підстави для отримання відстрочки, мають оновити свою інформацію.

Нагадаємо, у Міноборони попередили про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку.

Також адвокат Олег Горбачов розповів, якими способами уряд примушуватиме громадян з’явитися до ТЦК, та що буде після штрафу у 25 тис. грн за ухилення.