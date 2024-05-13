Мобілізація в Україні 2024 — чи треба оновлювати дані непридатним знятим з обліку

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабну агресію Росії. Нещодавно в країні було ухвалено новий закон, який змінює мобілізаційні процеси. Відповідно до нього усі чоловіки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані.

Але чи потрібно йти до ТЦК для уточнення даних українцям, які були визнані ВЛК непридатними зі зняттям з військового обліку — на це питання відповів юрист Дмитро Дончак на порталі b2bconsult.

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За словами правозахисника, особа, якій військово-лікарська комісія надала висновок "визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку" не зобов'язана оновлювати дані у ТЦК та СП, адже вона більше не стоїть на військовому обліку й відповідно не належить до військовозобов'язаних або до резервістів.

"Тобто ви вже не військовозобов'язаний, і не перебуваєте в запасі. Тому у вас немає обов'язку оновлювати свої дані. Закон № 3633-IX , що набуває чинності з 18 травня, застосовується до призовників, військовозобов'язаних, військовослужбовців. Тобто цей закон вас не стосується", — пояснив Дончак.

Юрист додав, що таким громадянам України також не потрібно оновлювати довідку ВЛК для того, щоб отримати вклейку штрих-коду у військовий квиток.

"Але щоб остаточно з'ясувати це питання — зверніться до ТЦК з письмовою заявою щодо вклейки штрих-коду. До заяви прикріпіть копію довідки ВЛК та копію військового квитка. За результатами відповіді можливо доведеться писати скаргу на протиправні дії працівників військкомату", — резюмував експерт.

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