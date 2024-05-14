Должны ли идти в ТЦК военнообязанные с бронированием ответ Минобороны

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: Генштаб

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая и военнообязанные должны будут обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Появиться в ТЦК должны и лица с бронированием.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 14 мая.

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Кто должен прийти в ТЦК

"Прибыть в ТЦК так (нужно, — Ред.). Потому что закон, который вступит в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦНАП прийти. То есть есть три варианта по крайней мере", — заявил военный.

Лазуткин также отметил, что лица, не имеющие права на бронирование, но имеющие основания для получения отсрочки, должны обновить свою информацию.

Напомним, в Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.