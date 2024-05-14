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Обновить данные в ТЦК после 18 мая нужно будет даже тем, кто имеет бронь — как это сделать

14 мая 2024 17:26
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Бригадир София
редактор
Должны ли идти в ТЦК военнообязанные с бронированием ответ Минобороны
Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: Генштаб
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая и военнообязанные должны будут обновить свои данные в Территориальных центрах комплектования. Появиться в ТЦК должны и лица с бронированием.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 14 мая.

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"Прибыть в ТЦК так (нужно, — Ред.). Потому что закон, который вступит в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦНАП прийти. То есть есть три варианта по крайней мере", — заявил военный.

Лазуткин также отметил, что лица, не имеющие права на бронирование, но имеющие основания для получения отсрочки, должны обновить свою информацию.

Напомним, в Минобороны предупредили об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

Минобороны
украинцы
Украина
мобилизация
повестки
бронирование
ТЦК и СП
военнообязанные

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